Conform Ordonanței de urgență nr. 111/2010, plata indemnizației se suspendă dacă beneficiarul obține venituri supuse impozitului înainte ca fiul sau fiica sa să împlinească vârsta de 2 ani (sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap).

Practic, dacă părintele se întoarce la serviciu fără a suspenda legal contractul de muncă, riscă să piardă temporar plata indemnizației. Aceeași regulă se aplică și în cazul altor forme de venit – cum ar fi colaborările, veniturile din activități independente sau cele din drepturi de autor.

Indemnizația se poate suspenda și în alte situații, prevăzute expres de lege. Printre cele mai frecvente se numără:

părintele nu mai locuiește efectiv cu copilul sau nu se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

beneficiarul a fost decăzut din drepturile părintești ori a devenit incapabil să le exercite;

părintele își stabilește domiciliul permanent în străinătate;

datele declarate la depunerea dosarului sunt eronate sau incomplete.

Dacă, de exemplu, beneficiarul pleacă la muncă în altă țară și își schimbă reședința, dreptul la indemnizație poate fi suspendat automat.

Plata indemnizației se oprește începând cu ziua imediat următoare apariției situației care a dus la suspendare. Dacă părintele remediază condițiile (de exemplu, își încetează activitatea profesională sau revine în țară), plata se poate relua.

Pentru aceasta, este necesară depunerea unei noi cereri și completarea tuturor formalităților la primărie sau la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Există și cazuri în care suspendarea se transformă în încetare definitivă a dreptului la indemnizație. Acest lucru se întâmplă, de regulă, dacă părintele nu corectează situația într-un termen stabilit de autorități sau dacă expiră perioada maximă de acordare (2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap).

De asemenea, dreptul încetează automat dacă beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile legale, cum ar fi plata datoriilor către bugetul local sau declararea corectă a veniturilor.

Astfel, părinții care beneficiază de indemnizație trebuie să fie atenți la modificările intervenite în situația lor profesională sau de domiciliu, pentru a evita suspendarea sau pierderea sprijinului financiar.