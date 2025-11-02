Valoarea totală a sumelor decontate în luna octombrie este de 4.889.425 lei. Această sumă include cererile depuse de angajatorii tulceni și de entitățile asimilate angajatorilor pentru lunile noiembrie și decembrie 2024, precum și pentru luna ianuarie 2025, până la data de 28 ianuarie.

De la începutul anului și până în prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea a decontat cereri pentru recuperarea indemnizațiilor de concedii medicale în valoare totală de 28.655.435 lei, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit reglementărilor în vigoare, angajatorii pot solicita recuperarea sumelor aferente indemnizațiilor pentru concedii medicale suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Pentru aceasta, este necesară depunerea la casa de asigurări de sănătate competentă teritorial a unui set de documente care poate fi transmis atât pe suport de hârtie, cât și prin mijloace electronice. Documentele obligatorii includ cererea de recuperare, centralizatorul privind certificatele de concedii medicale, exemplarul 2 (roz) al certificatelor medicale, copia anexei 1.1 din declarația 112 și un cont bancar valabil.

Cererea trebuie să conțină toate datele de identificare ale unității solicitante, inclusiv adresa completă, contul bancar, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei responsabile cu întocmirea și transmiterea documentației. În cazul în care intervin modificări ale datelor transmise inițial, acestea trebuie comunicate către CAS Tulcea în cel mai scurt timp, fie prin e-mail, fie la registratura instituției.

Solicitările de recuperare a indemnizațiilor pot fi depuse în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul avea dreptul legal de a le solicita, pe baza actelor justificative corespunzătoare. Depășirea acestui termen duce la respingerea definitivă a cererii, chiar dacă documentele sunt complete.

Cererile primite de Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea sunt verificate, validate și propuse la plată în ordine cronologică, în funcție de data depunerii. Decontarea sumelor se realizează în limita creditelor bugetare aprobate pentru capitolul asistență socială, ceea ce asigură un proces transparent și echitabil pentru toți angajatorii care solicită rambursarea indemnizațiilor pentru concedii medicale.