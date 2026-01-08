Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va începe, din luna ianuarie 2026, o serie de verificări extinse la nivelul a 847 de autorități publice tutelare, vizând modul în care sunt respectate procedurile legale de selecție în cadrul întreprinderilor publice.

Potrivit instituției, acțiunile de control sunt derulate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2025, act normativ care stabilește reguli clare privind guvernanța corporativă în sectorul public. Scopul principal al verificărilor este analizarea situațiilor în care procedurile de numire a membrilor din consiliile de administrație și din structurile de conducere nu au fost finalizate în termenele prevăzute de lege.

AMEPIP urmărește identificarea cauzelor acestor întârzieri, stabilirea responsabilităților și, acolo unde este cazul, aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, în limitele competențelor legale ale agenției.

”Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanşa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorităţi publice tutelare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2025 privind reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice”, anunţă instituţia.

Demersul este strâns legat de angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special în ceea ce privește îmbunătățirea guvernanței corporative. Autoritățile trebuie să atingă ținte clare, printre care reducerea cu 50% a numirilor provizorii în întreprinderile publice aflate la nivel central și diminuarea cu 10% a acestora la nivel local.

Controalele vor fi realizate în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele finale ale acestor verificări vor fi făcute publice după încheierea întregului proces de control, cu respectarea cadrului legal și a principiilor de transparență și responsabilitate instituțională.

Prin această inițiativă, AMEPIP își reafirmă rolul de garant al unor proceduri corecte și competitive în numirea conducerii întreprinderilor publice, urmărind creșterea performanței și consolidarea disciplinei manageriale în sectorul public.