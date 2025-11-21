Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reiterat, joi seară că sprijină eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o frână serioasă pentru mediul de afaceri și pentru investițiile străine.

El a subliniat că s-a opus încă de la început introducerii acestul impozit și a afirmat că speră ca partidele din coaliție să revină asupra deciziei care l-a readus în vigoare.

Nazare a explicat că, în opinia sa, IMCA face parte dintr-o serie de „aberații fiscale” adoptate în ultimii ani, măsuri care, în loc să stimuleze economia, au efectul de a plafona dezvoltarea și de a alunga potențialii investitori.

Ministrul a afirmat că în mediul economic există un consens larg că acest tip de taxare nu sprijină investițiile și nu contribuie la atragerea de noi proiecte, iar efectele negative ar fi devenit vizibile încă de la momentul introducerii impozitului.

„Ca să atragem investiţii străine, ca să readucem, să reatragem atenţia investitorilor, trebuie să oprim aceste frâne, aceste aberaţii fiscale care au fost adoptate în ultimii ani şi care plafonează investiţiile şi dezvoltarea. Un exemplu unanim recunoscut în această zonă este această taxă pe cifra de afaceri, renumita IMCA, care nu ajută investiţiile, nu ajută dezvoltarea, nu ajută atragerea de noi investiţii şi aceste efecte de la momentul instituirii acestei taxe sunt extrem de vizibile”, a spus Alexandru Nazare, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Oficialul a amintit că propusese abrogarea IMCA, însă coaliția decisese, la doar câteva zile după aceea, reintroducerea acestei taxe printr-un amendament.

El a transmis că speră ca discuțiile din coaliție să ducă în perioada următoare la o concluzie favorabilă mediului de afaceri.

Alexandru Nazare consideră că eliminarea IMCA ar putea impulsiona investițiile private în 2026, segment pe care îl consideră esențial, fiind de trei ori mai mare decât cel al investițiilor publice.

„Am propus abrogarea IMCA, până la urmă coaliţia a decis trei zile mai târziu printr-un amendament să o reinstituie la momentul respectiv. Sper din tot sufletul să reuşim în discuţiile din coaliţie, discutând cu toate partidele, să ajungem la o concluzie pozitivă în această privinţă, pentru că eu cred că e o măsură care va ajuta foarte mult zona de investiţii private în 2026. Trebuie să ne bazăm pe aceste investiţii, pentru că ele de fapt sunt de trei ori mai mari decât investiţiile publice”, spune ministrul Finanțelor.

Nazare a mai precizat că investițiile publice sunt totuși în creștere față de anul trecut.

Potrivit acestuia, prin rectificarea bugetară, spațiul alocat investițiilor ajunge în acest an la aproximativ 152 de miliarde de lei, comparativ cu 119 miliarde anul trecut, menționând că evoluția finală va depinde de execuția bugetară din ultimele luni.