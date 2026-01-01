Impozitul auto pentru anul 2026 este reglementat prin proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care a fost trimis spre promulgare miercuri, 10 decembrie 2025. Inițiativa legislativă a parcurs ultimele etape după ce Curtea Constituțională a României a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de grupul parlamentar AUR.

După decizia Curții, legea a fost promulgată și publicată luni, 15 decembrie 2025, în Monitorul Oficial, devenind astfel act normativ aplicabil de la începutul anului 2026. Documentul introduce mai multe modificări fiscale, printre care și un nou mod de calcul al impozitului datorat pentru autovehicule.

Noua formulă de calcul a impozitului auto se bazează pe două criterii considerate esențiale de legiuitor. Pentru anumite categorii de autoturisme, în special cele mai vechi și mai poluante, taxele pot crește considerabil, în timp ce alte vehicule, în special cele cu emisii reduse, pot beneficia de sume mai mici decât în prezent.

Impozitul auto reprezintă o taxă anuală obligatorie pentru toți proprietarii de autovehicule înmatriculate în România, iar sumele colectate sunt direcționate către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Până la finalul anului 2025, valoarea acestui impozit era stabilită exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

Începând cu 1 ianuarie 2026, acest sistem se modifică, fiind introdus un criteriu suplimentar de calcul, respectiv norma de poluare a autovehiculului. Astfel, pe lângă volumul motorului, se va ține cont de standardul de emisii, precum Euro 2, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6.

Regulile de plată rămân, în linii mari, neschimbate. Impozitul auto poate fi achitat integral până la data de 31 martie a fiecărui an, caz în care, de regulă, se aplică o bonificație stabilită prin hotărâre a consiliului local. Alternativ, plata se poate face în două tranșe egale, prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie, fără penalități.

Conform noilor prevederi, cu cât un autovehicul este mai poluant, cu atât impozitul datorat va fi mai mare. În schimb, mașinile mai noi, încadrate în norme superioare de poluare sau cu emisii reduse, vor fi avantajate prin valori mai mici ale taxei anuale.

Principalele reguli prevăzute de lege stabilesc că norma de poluare influențează direct suma de plată, iar impozitul se calculează pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune din capacitatea cilindrică a motorului.

Valorile aplicate diferă în funcție de nivelul de emisii, iar autoritățile locale pot ajusta aceste sume în limitele prevăzute de actul normativ.

De asemenea, pentru autovehiculele cu valoare ridicată, poate fi aplicat un impozit suplimentar. În cazul mașinilor de lux, cu un preț de achiziție care depășește pragul de 375.000 lei, se percepe un impozit suplimentar de 0,9% aplicat diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul stabilit de lege.

Legea publicată în Monitorul Oficial oferă și exemple orientative de calcul. Pentru autoturismele cu motoare între 1.601 și 2.000 cm³, nivelul impozitului anual variază în funcție de norma de poluare, de la 237,6 – 297 lei pentru vehicule Non-Euro – Euro 3, până la 200,8 – 251 lei pentru autoturisme Euro 6. În cazul mașinilor hibride, impozitul poate ajunge la 24,6 lei pe an.

Formula generală de calcul presupune împărțirea capacității cilindrice la 200 cm³ și înmulțirea rezultatului cu coeficientul aferent normei de poluare. De exemplu, pentru un motor de 1.600 cm³ încadrat în norma Euro 4, calculul este următorul:

„1.600 ÷ 200 = 8 = 8 × 28,5 lei = 228 lei/an”.

Pentru prima dată, începând cu 1 ianuarie 2026, mașinile electrice nu vor mai beneficia de scutire totală de impozit. Conform noilor prevederi, acestea vor fi supuse unui impozit anual fix, stabilit la aproximativ 40 de lei pe an la nivel național.

În cazul vehiculelor hibride, care utilizează atât un motor termic, cât și unul electric, modul de calcul este adaptat caracteristicilor tehnice. Unele autorități locale pot acorda reduceri de impozit pentru aceste mașini, în special dacă nivelul emisiilor este sub 50 g CO₂/km, însă aceste facilități sunt stabilite exclusiv prin hotărâri ale consiliilor locale.

Astfel, începând cu 2026, impozitul auto va reflecta mai clar impactul asupra mediului, iar sumele datorate de proprietari vor depinde atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare a fiecărui vehicul.