Potrivit proiectului, impozitul pe clădiri se va datora și pentru clădirile realizate cu autorizație valabilă, dacă autoritățile constată până la 31 decembrie a anului anterior că acestea sunt finalizate sau utilizate.

Acest lucru se aplică inclusiv în situația în care nu există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, potrivit Observatorul Prahovean.

De asemenea, impozitul va fi datorat și pentru construcțiile edificate fără autorizație, dacă autoritățile constată existența sau utilizarea acestora până la aceeași dată de referință.

Astfel, utilizarea efectivă a clădirii devine un criteriu esențial pentru stabilirea impozitului.

Proiectul prevede că, în cazul clădirilor construite în baza unei autorizații al cărei termen a expirat, fără solicitarea prelungirii și fără notificarea autorității emitente, impozitul va fi calculat doar pentru suprafața construită care are elementele structurale de bază.

Aceste elemente sunt reprezentate de pereți și acoperiș.

Pentru stabilirea impozitului, proprietarul trebuie să întocmească un proces-verbal de recepție parțială la momentul expirării autorizației.

În cazul lucrărilor realizate în regie proprie, proprietarul are obligația să notifice autoritatea locală pentru participarea la întocmirea documentului.

Proiectul introduce sancțiuni fiscale pentru nedeclararea clădirilor la autoritatea locală.

Nedeclararea va atrage majorarea impozitului cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere sau fracțiune din acesta.

Majorarea se aplică la valoarea impozitului stabilit inițial și este valabilă pentru anul fiscal respectiv.

Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea impozabilă se calculează în raport cu suprafața clădirii executate.

În aceste cazuri se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii.

Această majorare se aplică pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul următor constatării.

Obligația declarării revine proprietarului, inclusiv în cazul construcțiilor realizate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia.

Pentru identificarea clădirilor neînregistrate fiscal, autoritățile locale vor putea efectua inspecții în teren. Totodată, acestea vor putea utiliza imagini surprinse cu drona.

Imaginile obținute pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor și pentru stabilirea impozitului din oficiu, conform Codului de procedură fiscală.

Datele tehnice vor fi verificate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ortofotoplanurile vor putea fi integrate în sistemul de cadastru și carte funciară.

Dacă terenul este deja înscris în cartea funciară, existența construcției fără autorizație va fi notată din oficiu.

Structurile de urbanism din cadrul primăriilor vor transmite automat către direcțiile de taxe locale informațiile privind autorizațiile de construire, termenele de valabilitate și datele tehnice necesare stabilirii impozitului.

Transferul datelor se poate face prin interconectarea sistemelor informatice.

Actul normativ se află în consultare publică. Dacă va fi adoptat, noile reguli vor extinde baza de impozitare și vor înăspri regimul fiscal aplicabil construcțiilor nedeclarate sau realizate fără autorizație.