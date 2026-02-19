Primarul Capitalei a anunțat că a dispus Poliției Locale a Municipiului București să verifice modul în care operatorii de salubrizare ai sectoarelor și-au desfășurat activitatea de deszăpezire.

În urma controalelor, polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au fost constatate nereguli privind obligațiile serviciului de iarnă.

Pentru Sectorul 1 au fost identificate 12 artere pentru care au fost aplicate sancțiuni, în cuantum total de 60.000 de lei.

Sectorul 2 a fost sancționat pentru 11 artere, valoarea totală a amenzilor fiind de 55.000 de lei.

Sectoarele 3 și 4 au primit cele mai mari sancțiuni. Pentru fiecare dintre acestea au fost identificate 19 artere, cuantumul total al amenzilor fiind de 95.000 de lei.

Sectorul 5 a fost sancționat pentru 13 artere, cu un cuantum total de 65.000 de lei.

Sectorul 6 a primit amenzi pentru 11 artere, în cuantum total de 55.000 de lei.

Primarul Capitalei a transmis că Primăria Municipiului București nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București.

Acesta a precizat că această sarcină revine exclusiv în competența sectoarelor.

Totodată, acesta a explicat că Primăria Municipiului București are atribuții de control. Sesizările primite sunt direcționate către sectoare, iar ulterior este verificat modul în care acestea au fost soluționate.

„PMB are în schimb atribuţii de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcţionate sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora”, explică primarul Bucureştiului.

Primarul a mai transmis că primarii de sector trebuie să se asigure, prin serviciile de salubrizare, că apa provenită din topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor.

În același timp, Apa Nova trebuie să verifice că acestea nu sunt înfundate.

Poliția Locală a Municipiului București va continua verificările privind modul în care operatorii de salubrizare și sectoarele își desfășoară activitatea.