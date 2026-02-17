Potrivit expunerii de motive, scutirea de impozit ar urma să se aplice primei clădiri utilizate ca locuință principală, în limita unei suprafețe considerate rezonabile, plafonată la 150 de metri pătrați.

Inițiatorii arată în document că aceste criterii sunt menite să asigure caracterul țintit al măsurii și să excludă extinderea beneficiului către proprietăți cu caracter speculativ sau generatoare de venituri.

Proiectul este justificat prin faptul că actualul regim fiscal al impozitării clădirilor ar genera inechități și ar pune presiune disproporționată asupra persoanelor fizice care dețin o singură locuință.

În expunerea de motive se arată că introducerea scutirii pentru prima locuință nu ar încălca politica legislativă existentă. Potrivit documentului, cadrul actual recunoaște deja, în mai multe situații, tratamente fiscale diferențiate în funcție de destinația clădirii, de interesul public urmărit sau de situația particulară a proprietarului.

AUR susține că, din punct de vedere economic și social, scutirea ar consolida predictibilitatea fiscală pentru persoanele fizice, ar încuraja declararea corectă a locuinței principale și ar reduce presiunea financiară asupra familiilor care folosesc imobilul exclusiv pentru uz personal.

Deputatul AUR Călin Matieș a transmis un apel public către susținătorii inițiativei. El a afirmat că partidul a depus proiectul privind scutirea de impozit pentru locuința de domiciliu și că acesta se află deja în Parlament.

Parlamentarul a îndemnat cetățenii să discute cu parlamentarii PSD, PNL, USR și UDMR din județele lor pentru a susține proiectul, precizând că fără votul acestor formațiuni inițiativa legislativă nu poate fi adoptată.