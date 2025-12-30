Ilie Bolojan a precizat că în anul curent toate datoriile aferente programelor de dezvoltare pentru constructorii din România au fost achitate.
Ilie Bolojan susține că România va intra în anul viitor fără datorii
Astfel, susține el, România va intra în anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor, garantând în același timp continuitatea investițiilor pentru anul următor.
„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite. (…) Intrăm anul viitor fără datorii asigurând atât accesarea fondurilor europene cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor ”, a spus Bolojan în ultima şedinţă de Guvern din acest an.
Premierul spune că a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor
De asemenea, Bolojan a anunțat că pentru anul următor a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor, vizând atât administrația locală, cât și cea centrală. Obiectivul este crearea unui aparat administrativ eficient, care să răspundă nevoilor cetățenilor și să furnizeze servicii de calitate și la timp.
Acordul politic prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, care a fost deja pusă în practică, precum și diminuarea subvențiilor acordate partidelor politice. Premierul a subliniat că anul 2026 nu va fi unul simplu pentru România, dar menținerea cursului stabilit în acest an ar trebui să conducă la îmbunătățiri pentru toți cetățenii.
„Tot pentru anul următor, am obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare să continuăm reformele. (…) Avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale şi de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să furnizeze servicii de calitate şi la timp.
Acordul de coaliţie prevede şi o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.
La final de an, se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulţi ani, dragi români, la mulţi ani România, multă sănătate tuturor! Vă mulţumesc foarte mult!”, a spus şeful Executivului în final”, a susținut el.
