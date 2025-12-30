Ilie Bolojan a precizat că în anul curent toate datoriile aferente programelor de dezvoltare pentru constructorii din România au fost achitate.

Astfel, susține el, România va intra în anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor, garantând în același timp continuitatea investițiilor pentru anul următor.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite. (…) Intrăm anul viitor fără datorii asigurând atât accesarea fondurilor europene cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor ”, a spus Bolojan în ultima şedinţă de Guvern din acest an.

De asemenea, Bolojan a anunțat că pentru anul următor a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor, vizând atât administrația locală, cât și cea centrală. Obiectivul este crearea unui aparat administrativ eficient, care să răspundă nevoilor cetățenilor și să furnizeze servicii de calitate și la timp.

Acordul politic prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, care a fost deja pusă în practică, precum și diminuarea subvențiilor acordate partidelor politice. Premierul a subliniat că anul 2026 nu va fi unul simplu pentru România, dar menținerea cursului stabilit în acest an ar trebui să conducă la îmbunătățiri pentru toți cetățenii.