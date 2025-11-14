În interviul acordat vineri pentru Radio Europa Liberă, premierul a explicat că, de-a lungul timpului, au fost lansate proiecte fără acoperire financiară și semnate contracte pentru care nu exista sursa de plată.

„Le-am creat (cetăţenilor – n.r.) nişte aşteptări, lumea politică, uneori că dacă ne votează pe noi totul va fi gratis şi nelimitat, le-am spus că vom face proiecte, dar pentru care nu avem bani, semnăm contracte de finanţare pentru care nu există sursa din care să le plăteşti, amanetăm viitorul. Nu mai putem face acest lucru şi eu cât sunt pe această funcţie am responsabilitatea să le spun oamenilor lucrurile aşa cum sunt şi oamenii vor aprecia dacă este bine, dacă este rău şi dacă le spun că facem ceva, să căutăm să facem acest lucru”.

Șeful Executivului a făcut referire și la măsuri contestate în spațiul public, arătând că ele sunt, de fapt, practici normale în alte state europene. Bolojan a exemplificat cu discuțiile legate de norma didactică și de durata concediului de maternitate:

”A fost discuţia legată de norma didactică, dar dacă în alte ţări europene, cum este Germania, se predau 24 de ore pe săptămână, înseamnă că şi România, într-o situaţie dificilă în care este ţara asta, se pot preda 20 de ore pe săptămână şi nu 16 sau 18. Adică trebuie să fim foarte realişti. Gândiţi-vă că într-o ţară cum este Germania, unde concediul de maternitate este de un an de zile, unde indemnizaţia pe care o primeşti este de 65%, asta este regula într-o ţară ca Germania, înseamnă că şi în România, unde concediul de maternitate este de doi ani de zile şi indemnizaţia, cu măsura de corecţie de 10%, este de 75%, înseamnă că este o măsură pe care o poate duce această ţară”.

Dacă politicienii trebuie să renunţe la promisiuni imposibile şi să prezinte situaţia reală a ţării, spune Bolojan, la fel de important este modul în care se construieşte competiţia electorală şi cine sunt oamenii propuşi să gestioneze problemele Bucureştiului.

Premierul Ilie Bolojan consideră că lupta pentru funcţia de primar general la alegerile parţiale din acest an se anunţă extrem de competitivă. Acesta afirmă că mizează pe discernământul electoratului din Capitală, despre care spune că „au o înţelepciune mai mare decât leadershipul politic”.

În dialogul acordat vineri postului Radio Europa Liberă, Bolojan a explicat că scrutinul va fi decis de fiecare vot în parte.

„Va fi o competiţie dură, va fi o competiţie strânsă, fiecare vot va conta, se pare că datorită sistemului de vot din primul tur alegerile vor putea fi câştigate cu un număr de voturi care la un tur doi ar părea nesemnificativ”.

Liderul liberalilor a subliniat că desemnarea lui Ciprian Ciucu drept candidat al PNL pentru Primăria Capitalei este o decizie care reflectă respectul partidului faţă de alegători şi rezultatele obţinute de acesta la nivelul Sectorului 6. Bolojan a punctat:

”Cu toată presiunea administrativă care vine din funcţiile pe care le ocup, planul de reformă a unui partid, respectul pentru cetăţeni, înseamnă şi oamenii pe care îi propui pentru anumite funcţii atunci când partidul are această oportunitate. Şi în semn de respect pentru bucureşteni, l-am propus pe cel mai bun om pe care PNL îl putea trimite în această competiţie pentru una dintre cele mai dificile funcţii de România, pentru că Bucureştiul are datorii mari, nu-i uşor să ţii sistemele de termoficare cu datorii istorice în funcţiune, are probleme mari de infrastructură, are probleme mari de colaborare, de bună organizare. Şi colegul meu Ciprian Ciucu, care candidează, a dovedit în Sectorul 6 că poate schimba faţa multor locuri”.

În privința sondajelor care nu îl arată pe candidatul liberal în frunte, premierul a transmis că tratează cu prudență cifrele prezentate public, amintind că prognozele sociologice dinaintea alegerilor prezidenţiale de anul trecut au fost „invalidate total de realitate”.

Pe final, Bolojan a reiterat încrederea în decizia finală a bucureştenilor: