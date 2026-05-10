Ilie Bolojan a arătat că este necesară o administrație mai eficientă, corectă și orientată către cetățeni, afirmând că independența câștigată în trecut implică astăzi un nivel ridicat de responsabilitate din partea statului.

Ilie Bolojan a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că data de 10 Mai reprezintă un moment esențial din istoria României, în care statul român și-a asumat în mod clar statutul de țară independentă.

Acesta a reamintit că, în 1877, prin lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I al României, România și-a proclamat independența, demonstrând ulterior pe câmpul de luptă că libertatea trebuie câștigată și apărată.

Liberalul a subliniat că, la fel cum prima generație de lideri ai României moderne a reușit să schimbe destinul țării, și generațiile actuale au responsabilitatea de a continua acest parcurs, prin muncă, seriozitate și decizii corecte.

”Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră! La mulţi ani, România!”, a adăugat Bolojan.

România marchează pe 10 mai 2026 Ziua Independenței Naționale, una dintre cele mai importante date din istoria sa modernă, cu o puternică semnificație simbolică și politică.

Ziua reunește trei momente fundamentale pentru formarea statului român modern: sosirea principelui Carol I în România, proclamarea și oficializarea Independenței de Stat, precum și transformarea României în Regat. În același timp, 10 mai este asociată și cu Ziua Regalității, având un rol esențial în evoluția instituțională a țării.

Prin Legea nr. 189/2021, data de 10 mai a fost declarată oficial Ziua Independenței Naționale a României, fiind sărbătoare națională, dar nu zi liberă legală.

Semnificația acestei zile începe în 1866, când Carol I al României a sosit în România și a depus jurământul ca domnitor al Principatelor Unite, moment care a deschis perioada de modernizare a statului român.

Un al doilea moment decisiv are loc în 1877, când, în contextul războiului ruso-turc, România își afirmă independența față de Imperiul Otoman. Declarația a fost făcută în Parlament de Mihail Kogălniceanu, iar ulterior a fost oficializată de Carol I, devenind actul de naștere juridică a independenței.

În 1881, România devine Regat, iar Carol I este proclamat primul rege, consolidând definitiv statutul țării pe scena europeană.

În perioada monarhiei, 10 mai a fost considerată Ziua Națională a României și una dintre cele mai importante sărbători oficiale ale statului.

Independența României nu a fost doar rezultatul unui act politic, ci și consecința unui conflict militar decisiv care a marcat istoria țării. În timpul Războiului de Independență din 1877–1878, armata română a luptat alături de trupele ruse împotriva Imperiului Otoman.

Printre cele mai importante confruntări s-au numărat Asediul Plevnei, luptele de la Grivița și operațiunile militare de pe linia Dunării, considerate momente-cheie ale campaniei.

Participarea armatei române a demonstrat capacitatea statului de a-și apăra independența prin organizare și forță proprie, contribuind decisiv la rezultatul războiului. Victoria militară a fost urmată de recunoașterea internațională a independenței României în cadrul Congresului de la Berlin din 1878.

Prin Tratatul de la Berlin, marile puteri europene au confirmat oficial România ca stat independent și suveran, consolidând astfel pe plan internațional procesul început prin proclamarea independenței.

Cu ocazia Zilei Independenței Naționale, dar și a Zilei Europei și a Zilei Victoriei în Europa, duminică, 10 mai, vor avea loc ceremonii militare în mai multe orașe din România.

În București, evenimentul este programat de la ora 10:00 la Monumentul Eroilor Patriei, situat în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Manifestări similare vor fi organizate și în municipiile reședință de județ, precum și în alte localități unde există monumente dedicate acestor momente istorice.