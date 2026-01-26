Potrivit explicațiilor oferite de Sorin Grindeanu, tot mai mulți liberali contestă public direcția aleasă, în special reducerile de cheltuieli, disponibilizările din administrație și majorările de taxe, inclusiv creșterea TVA.

Liderul social-democrat a afirmat că majorarea TVA nu era necesară și a susținut că Nicușor Dan a avut dreptate atunci când a avertizat asupra acestui lucru. Grindeanu a explicat că, analizând indicatorii macroeconomici și modul în care s-a încheiat anul 2025, nu există o justificare solidă pentru această creștere, mai ales în condițiile în care încasările din TVA nu au fost semnificativ mai mari decât în anul precedent.

„Astăzi sunt absolut convins și îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan că nu era nevoie să creștem TVA-ul. Pe tot ce am văzut aici, tot ce înseamnă indicatorii macroeconomici, cum s-a închis anul 2025, pare că președintele avea dreptate că nu era nevoie să se mărească TVA-ul. Încasările la bugetul de stat nu au stat mult mai bine decât au stat anul trecut pe TVA. Nu s-a justificat această creștere. E absolut necesar să adoptăm acest pachet de relansare. Nu vreau decuplarea acestor pachete. Nu există acest scenariu din punctul de vedere al PSD”, a spus Grindeanu.

În cadrul coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a precizat că poziția sa a fost susținută și de UDMR, prin liderul formațiunii, Kelemen Hunor. PSD, spune acesta, nu va renunța sub nicio formă la pachetul de relansare economică propus de partid și prezentat încă de la începutul lunii septembrie. Grindeanu a subliniat că România are nevoie nu doar de măsuri de austeritate, ci și de politici care să stimuleze creșterea economică, arătând că, în ultimele șase-șapte luni, discursul public s-a concentrat exclusiv pe tăieri, concedieri și majorări de taxe și impozite.

„A fost întărit punctul meu de vedere în coaliție și de către UDMR, de către domnul Kelemen Hunor. PSD nu renunță sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. Noi am prezentat măsurile la începutul lunii septembrie. E clar că România are nevoie și de așa ceva. De 6-7 luni de zile vorbim doar de tăieri, de dat oameni afară, de creșteri de TVA, creșteri de impozite”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a insistat că adoptarea pachetului de relansare economică este esențială pentru continuarea participării partidului la guvernare. În opinia sa, încercările de a separa pachetul de reformă a administrației de cel privind relansarea economică sunt inacceptabile, iar cele două trebuie aprobate simultan. Grindeanu a susținut că reducerea deficitului bugetar nu ar trebui realizată doar prin creșteri de taxe și eliminarea investițiilor, ci prin stimularea creșterii economice, obiectiv care ar putea fi atins prin măsurile propuse de PSD.

„Dacă se dorește a fi această coaliție și cu PSD, acest pachet de relansae economică trebuie să fie adoptat cu pachetul pe administrație”, a mai spus social-democratul.

Referindu-se la discuțiile privind o eventuală înlăturare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Sorin Grindeanu a declarat că semnalele critice nu vin doar din partea PSD, ci din ce în ce mai mult din interiorul PNL. El a observat că, în ultima săptămână, tot mai mulți liberali au ieșit public pentru a contesta politicile de austeritate, în timp ce susținerea acestui tip de abordare pare să mai vină doar din partea unei părți a USR și a unor voci din zona ONG-urilor.

„S-a încetcat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete. Amândouă pachete trebuie să fie în același timp aprobate. Nu înțeleg această încăpățânare de a arăta ce? Pachetul de lansare economică nu e pentru PSD, e pentru relansare economică. Nu vrem să înregistrăm la OSIM acest pachet și să luăm drept de autor. Vrem să ne ocupăm și de măsuri de relansare economică. E ușor să scazi deficitul doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții. Reduceri de deficit se fac prin creștere economică. Ceea ce propune PSD-ul ar duce la creștere economică”, a spus șeful PSD.

Grindeanu a reiterat că PSD se opune ferm decuplării pachetului de relansare economică de cel privind reforma administrației și a avertizat că, dacă se dorește menținerea coaliției cu social-democrații, ambele pachete trebuie adoptate împreună.

„Eu nu m-aș uita la colegii mei. Hai să ne uităm la ce spun liberalii. Văd în ultima săptămână mulți liberali care au ieșit să conteste măsurile. Sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de austeritate de dat oameni afară, de pus taxe și impozite, de austeritate au mai rămas o parte dintre USR-iști și acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult dintr-o zonă de ONG. Cam ăștia au rămas”, a conchis Grindeanu.

În acest context tensionat, premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o eventuală schimbare din funcție. El a precizat că susținerea Guvernului va fi testată în Parlament, în momentul asumării răspunderii pentru un nou pachet de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor din administrație.

Criticile la adresa premierului au venit și din interiorul PNL. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a publicat luni un mesaj pe Facebook în care a reluat declarații făcute de Ilie Bolojan în 2017, pe vremea când era primar al municipiului Oradea, subliniind că administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a putea livra rezultate.