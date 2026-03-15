Ilie Bolojan a explicat duminică, 15 martie, că una dintre erorile majore din ultimii ani a fost numirea unor persoane la conducerea companiilor de stat pe baza unor contracte care nu conțin indicatori de performanță suficient de clari sau de exigenți. În aceste condiții, managerii nu sunt obligați să obțină rezultate concrete.

Premierul a afirmat că, în multe cazuri, cei care au susținut numirea unor astfel de manageri au tratat funcțiile din companiile de stat drept o recompensă, și nu ca pe o responsabilitate sau o provocare. În opinia sa, contractele de management ar trebui să îi oblige pe cei aflați în aceste poziții să depună eforturi reale pentru a investi, a dezvolta compania și a îndeplini indicatorii de performanță stabiliți.

Ilie Bolojan a subliniat că nu toate companiile de stat funcționează defectuos și că există persoane care își fac bine treaba. Cu toate acestea, în multe situații, contractele de management sunt concepute în așa fel încât conducerea are numeroase drepturi, dar foarte puține obligații, ceea ce face dificilă corectarea problemelor de performanță.

Din acest motiv, atunci când reprezentanții companiilor de stat solicită derogări sau sprijin financiar de la Guvern, autoritățile condiționează acordarea acestor beneficii de implementarea unor reforme. Orice solicitare de finanțare sau subvenție trebuie, potrivit premierului, să fie dublată de măsuri precum restructurări, reduceri de cheltuieli sau îmbunătățirea indicatorilor de performanță.

„Am convenit ca orice derogare care se dă unei companii de stat să fie condiţionată în Guvern de îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă. În aceşti ani, una din gravele erori pe care am făcut-o a fost că am numit oameni la companiile de stat pe baza unor contracte în care nu au indicatori de performanţă care să-i forţeze să facă performanţă. Pentru cei mai mulţi, din păcate, cei care i-au susţinut să ajungă acolo gândesc că asta e o recompensă şi nu o provocare. Toate contractele ar trebui să fie o provocare pentru ei, să alerge din greu, să facă eforturi să investească, pentru a-şi îndeplini indicatorii. Nu vreau să dau cu noroi în toată lumea, pentru că sunt oameni şi în companiile de stat care fac lucruri bune, dar, din păcate, în foarte multe locuri, datorită acestor contracte foarte proaste au multe drepturi şi foarte puţine obligaţii şi e foarte greu să corectezi acest lucru. Şi atunci, când vin pe la Guvern să ceară ceva derogări, întotdeauna i-am condiţionat şi lucrăm pe tema asta în aşa fel încât orice fel de solicitare, orice fel de finanţare, orice fel de subvenţie o cer, să fie dublată de o reformă, de o reducere, de o îmbunătăţire de performanţă”, a declarat Bolojan la Digi 24.

Șeful Executivului a avertizat că, în lipsa unor astfel de condiții, bugetul public pierde anual milioane de euro prin subvenții acordate companiilor neperformante sau prin profituri mult mai mici decât ar putea fi obținute în mod normal.

Premierul a mai precizat că intervențiile guvernului asupra salariilor din conducerile companiilor de stat nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele existente. În opinia sa, este esențial ca managerii să fie obligați să muncească pentru rezultate, să implementeze reforme și să facă restructurări acolo unde este necesar. Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, conducerea companiilor respective va fi schimbată.

„Trebuie să-i pui să lucreze, trebuie să-i pui să facă performanţă, trebuie să-i pui să facă restructurări, dacă este cazul. Dacă nu-şi fac treaba, în aceste condiţii vor fi schimbaţi din funcţie”, subliniază primul ministrul.

Întrebat cât de mulțumit este de activitatea vicepremierului Oana Gheorgiu, responsabilă de restructurarea companiilor de stat, Ilie Bolojan a afirmat că aceasta face tot ceea ce poate în condițiile actuale.

Referindu-se la situația din cadrul CFR, premierul a menționat că există o anumită înțelegere în ceea ce privește dificultățile generate de starea infrastructurii feroviare. Cu toate acestea, pentru alte companii de stat care se află într-o situație similară și înregistrează pierderi, el a precizat că nu există justificări pentru lipsa de performanță.