Guvernul pe care îl conduce urmează să își asume răspunderea, până la finalul lunii ianuarie, pe pachetul trei de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar, a spus premierul Ilie Bolojan.

Acest pachet include măsuri precum reducerea aparatului din instituțiile centrale și din serviciile deconcentrate, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate și reducerea perioadei de șomaj. Premierul consideră că aplicarea acestor măsuri va conduce la scăderea deficitului bugetar sub nivelul programat de 8,4% până la finalul anului. De asemenea, Ilie Bolojan anticipează că în a doua parte a anului va fi posibilă implementarea unor măsuri de relansare economică.

Șeful Executivului a explicat că obiectivul principal este echilibrarea situației financiare a țării și recâștigarea credibilității României atât în fața partenerilor externi, cât și a instituțiilor financiare internaționale. România cheltuie anual cu aproximativ 25% mai mult decât își permite, iar pentru cele aproximativ 30 de miliarde de euro cheltuite suplimentar, la care se adaugă datoriile contractate în anii anteriori, statul plătește anual dobânzi de 11–12 miliarde de euro. Aceste costuri reprezintă aproximativ 3% din Produsul Intern Brut.

„Să echilibrăm lucrurile și să ne recâștigăm credibilitatea ca țară și ca în fața partenerilor noștri, în fața instituțiilor financiare, în așa fel încât anul acesta terminăm cu un deficit sub cel programat de 8,4%, iar pentru ca anul viitor să ajungem la ținta pe care România și-a asumat-o pentru a reduce acest deficit. Noi cheltuim cu 25% mai mult ca țară decât ne putem permite în fiecare an, iar pentru cele aproximativ 30 de miliarde de euro pe care le cheltuim suplimentar, plus datoriile pe care le-am contractat în anii anteriori, plătim în fiecare an dobânzi care se ridică la 11-12 miliarde de euro și, deci, din PIB-ul României, 3% din PIB reprezintă doar dobânzile”, a spus Bolojan într-un interviu acordat TVR.

Premierul a atras atenția că, în lipsa unor măsuri de reducere a cheltuielilor și de creștere a veniturilor, dobânzile vor continua să crească de la an la an, ceea ce ar putea duce la o situație în care Guvernul nu va mai avea resurse pentru dezvoltare sau pentru asigurarea serviciilor publice de bază.

În acest context, Ilie Bolojan estimează că până la finalul anului inflația va fi mult redusă, iar stabilizarea situației economice va permite ca, treptat, din a doua jumătate a anului, să fie adoptate măsuri pentru relansarea economiei. Fondul problemei îl reprezintă echilibrarea bugetelor în a doua jumătate a anului trecut și în prima parte a acestui an, concomitent cu pregătirea unor politici care să conducă la o economie mai sănătoasă și mai sustenabilă pe termen lung.

„Gândiți-vă că dacă nu luăm măsuri să ne reducem cheltuielile, să ne creștem veniturile, practic dobânzile pe care le plătim, an de an în creștere, pentru că sumele sunt tot mai mari, deci baza este tot mai mare, nu vor face decât să ne ducă în situația în care practic Guvernul nu mai are bani de dezvoltare, nu mai are bani de servicii de bază. Înseamnă că, la finalul acestui an, inflația va fi mult redusă și lucrurile vor fi stabilite în așa fel încât, treptat-treptat, pe măsură ce intrăm în a doua jumătate a anului, să luăm măsuri pentru relansare economică. Fondul problemei este ca, pe deoparte, în jumătatea anului trecut pe care am închis-o și în această primă jumătate, să ne echilibrăm bugetele, dar pe fond să putem lucra la o relansare economică, la măsuri care să facă să avem o economie pe baze mult mai sănătoase decât avem astăzi”, a mai spus premierul.

Prim-ministrul a mai precizat că în cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la un consens privind măsurile de austeritate incluse în pachetul trei, în special în ceea ce privește elementele de bază și aspectele tehnice. Detaliile tehnice urmează să fie validate în perioada următoare.

Validarea acestor detalii ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, astfel încât, pe baza auditării fiecărei instituții din România, să fie luate deciziile necesare privind reducerea cheltuielilor acolo unde este justificat și introducerea unor măsuri de eficientizare a activității instituționale.