Premierul Ilie Bolojan a oferit detalii despre relația sa cu președintele Nicuşor Dan, subliniind că dialogul dintre Guvern și Cotroceni este unul instituțional corect, bazat pe colaborare și întâlniri periodice.

Această relație este esențială mai ales în domeniile strategice precum politica externă și apărarea națională.

Potrivit lui Bolojan, echipele guvernamentale și cele prezidențiale lucrează în mod convergent pentru a asigura o poziție unitară a României în plan internațional și european.

În special în relația cu Comisia Europeană și Consiliul European, responsabilitățile sunt împărțite între ministere, Guvern și Președinție, iar coordonarea între instituții previne apariția unor poziții divergente.

”Avem o relaţie instituţională corectă, colaborăm, ne întâlnim periodic şi, cel puţin, pe toate problemele de politică externă sau de apărare, echipele noastre au lucrat convergent în aşa fel încât să existe poziţii unitare ale României în aceste domenii, având în vedere că anumite responsabilităţi, cel puţin în zona Comisiei Europene, de exemplu, şi a Consiliului European sunt partajate între ministere, guvern şi domnul preşedinte”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Europa FM, despre relaţia cu şeful statului.

Premierul a subliniat că reformele propuse sunt fundamentale pentru dezvoltarea României și nu depind de culoarea politică a guvernului sau de contextul momentului. Totuși, aplicarea acestor reforme necesită o majoritate solidă în coaliție. Bolojan a recunoscut că întârzierile recente sunt cauzate de lipsa sprijinului politic în interiorul coaliției, evidențiind importanța unei „mase critice” parlamentare pentru implementarea măsurilor.

”Aceste reforme, din punctul meu de vedere, sunt o necesitate, nu ţin de o culoare politică sau altă, sau din context sau altul, şi, ca să le pui în practică, e nevoie de o masă critică în coaliţie. Aceste întârzieri pe care le-am avut sunt datorate lipsei de sprijin din coaliţie. Trebuie să recunoaştem asta”.

Un exemplu concret de colaborare a avut loc în cadrul întâlnirii cu magistrații pe tema pensiilor speciale, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a mediat discuția, iar poziția Guvernului a fost susținută în mod rațional, rezultând o aliniere instituțională care a transmis un mesaj coerent publicului și partenerilor externi.