În opinia lui Nicușor Dan, o economie mai bine integrată într-un sistem care permite desfășurarea activităților pe piețe mai largi contribuie la dezvoltarea companiilor și la majorarea salariilor plătite de acestea.

Declarațiile au fost făcute joi seară, la finalul reuniunii informale a Consiliului European. Șeful statului a subliniat însă că aderarea la zona euro presupune îndeplinirea unor condiții clare, cunoscute deja, care vizează indicatori precum deficitul bugetar și datoria publică.

Potrivit lui Nicușor Dan, România își propune să atingă acești indicatori într-un interval de trei până la patru ani. Astfel, perspectiva aderării la zona euro depinde de capacitatea țării de a îndeplini criteriile economice necesare în acest orizont de timp.

„Trecerea României la euro e benefică în sensul că, cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfăşoară pe spaţii mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât salariile pe care aceste firme le vor plăti vor fi mai mari”, a spus Nicuşor Dan la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

Înaintea reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a anunțat că România are două obiective majore pe agenda discuțiilor. Primul vizează reducerea prețului energiei, prin îmbunătățirea interconectării rețelelor și prin reevaluarea taxelor pe emisiile de carbon, care contribuie la creșterea costurilor.

Al doilea obiectiv privește fondurile destinate competitivității. În contextul viitorului buget multianual 2028-2034, șeful statului a precizat că România susține ca alocarea acestor resurse să țină cont și de criterii geografice, pentru a evita adâncirea decalajelor dintre statele membre mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

„În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a spus el.

Șeful statului a explicat că includerea criteriilor geografice este esențială, avertizând că o împărțire bazată exclusiv pe criterii de competitivitate ar reduce șansele României și ale altor state aflate la periferia Uniunii Europene de a beneficia de aceste fonduri. În opinia sa, o astfel de abordare ar putea accentua diferențele de dezvoltare dintre statele membre.