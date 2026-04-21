Ilie Bolojan a abordat direct scenariul unui premier tehnocrat, subliniind că experiența politică este esențială pentru gestionarea unei coaliții complexe și pentru implementarea reformelor dificile.

Premierul a explicat că administrarea unei majorități formate din mai multe partide presupune negocieri continue și capacitatea de a depăși blocaje instituționale. În acest context, el a oferit un exemplu concret legat de reformele sensibile adoptate de actualul executiv.

„Pot fi orice fel de ipoteze, în condiţiile în care un guvern nu mai are susţinere parlamentară, cu propunere de premier de către domnul preşedinte, în baza consultării partidelor. Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experienţa pe care am avut-o în administraţie, cu tenacitatea de a trece peste obstacole, de a duce lucrurile până la capăt, gândiţi-vă ce dificil a fost să împingem o legislaţie care ţine de pensiile speciale. Să ne gândim la asta. Este dificil să administrezi o coaliţie care este formată din patru partide. N-a fost un lucru uşor şi a administra coaliţii complicate, este o situaţie foarte dificilă. Dacă nu ai o experienţă mare, inclusiv politică, riscul să nu reuşeşti să administrezi lucrurile, să împingi lucrurile mai departe, este destul de mare", a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că nu există o soluție universală pentru stabilitatea guvernării, întrucât aceasta depinde de contextul politic, de calitatea liderilor și de coerența deciziilor adoptate.

„Ţine de persoane, ţine de partide, ţine de valori şi, oricât ai fi uneori de înţelegător, cum am fost şi eu în această guvernare, gândiţi-vă că timp de 9 luni de zile nu am răspuns la niciun atac care venea în cascadă, în fiecare zi, pentru că PSD a încercat în toată această perioadă să mintă, fugind de răspundere, că n-au participat la decizii, să arunce răspunderea pe un vinovat în aşa fel încât să nu-şi asume consecinţele deciziilor pe care le-am luat, pentru că România ajunsese într-o situaţie dificilă datorită guvernărilor anterioare din care au făcut parte PSD şi PNL. Acesta este adevărul”, a mai arătat şeful Executivului.

În același registru, Ilie Bolojan a avertizat că schimbarea tipului de premier nu rezolvă problemele structurale atunci când deciziile politice sunt forțate în direcții greșite.

„Când ai de-a face cu nişte situaţii în care lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că altfel te duc într-o fundătură, se forţează, poţi să ai un premier tehnocrat, poţi să ai un premier politic, că lucrurile e doar o problemă de timp până vor eşua”, a mai spus el.

Ilie Bolojan a declarat că ar accepta fără rezerve o schimbare la vârful guvernului dacă aceasta ar fi justificată de reforme solide și sustenabile financiar, capabile să producă efecte concrete pentru cetățeni.

Premierul a respins însă actualele discuții politice, pe care le consideră lipsite de fundament și orientate spre conflict, nu spre soluții.

„Am spus şi o spun foarte respicat. Dacă ar exista nişte posibilităţi financiare mari pe care guvernul le are în rezervă şi pe care actualul guvern nu le-ar fi folosit, care ne-ar permite să facem lucruri de pe o zi pe alta, n-ar fi nicio problemă ca mâine să mă dau la o parte. Dacă ar fi fost în această perioadă, din partea PSD-ului, nişte propuneri de reformă pe care să le respingem, nişte propuneri deosebite care ar fi schimbat viaţa românului, pe care să le respingem dar care să aibă şi finanţare, n-ar fi niciun fel de problemă să plece un premier sau altul, pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică”, a răspuns premierul.

Acesta a insistat că responsabilitatea guvernării trebuie să primeze în fața disputelor politice.

„În condiţiile în care ştim că ceea ce se face este doar generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru ţara asta să asigurăm guvernarea atât timp cât va fi sprijin parlamentar pe de o parte, să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai putem întoarce la apucăturile vechi şi să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare, pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România, care au nevoie de o logică de guvernare. Pentru aceste lucruri consider că e un aspect care ţine de responsabilitate să asigurăm guvernarea în perioada următoare”, a mai afirmat el.

Ilie Bolojan a susținut că actualul executiv a produs rezultate, în ciuda dificultăților.

„Acesta este drumul. Nu e uşor. Le mulţumesc românilor care au înţeles în această perioadă neajunsuri la astfel de măsuri, dar dacă nu facem ce trebuie, e doar o problemă de timp până ne întoarcem de unde am plecat”, a subliniat şeful Executivului.

El a menţionat că ”sunt lucruri care au funcţionat în condiţii normale în guvernare cu PSD şi miniştri ai PSD au încercat să împingă lucrurile”.

„Nu mă veţi vedea pe mine că spun alte lucruri, dar, în general atunci când era vorba de reforme complicate, de lucruri care nu sună bine, am avut o dezangajare. Mă gândesc la reforma în administraţie, discuţiile s-au lungit pe parcursul a luni de zile, dacă vă aduceţi aminte. De la reforma în administraţia publică locală, de la pachete adiţionale de relansare, de la extinderea reformei în administraţia central, de la a face excepţii în administraţia centrală şi aşa mai departe, ceea ce a făcut ca lucruri pe care le putem face în 3 luni de zile să se lungească în 6-7 luni de zile, nu s-au făcut uşor. În acelaşi timp, pentru a promova proiecte ai nevoie de transparenţă decizională, ai nevoie de 10 zile de 15 zile, de 30 de zile uneori, ai nevoie de avize de la ministere şi veţi vedea în zilele următoare care sunt proiectele pe care le vom urgenta în aşa fel încât, fiecare zi în care un guvern stă pe o funcţie în România să nu fie o zi pierdută pentru România. Cred că e un principiu corect pentru ţara noastră” a declarat premierul.

În paralel cu declarațiile lui Ilie Bolojan, vicepremierul Cătălin Predoiu a respins ferm posibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru, în eventualitatea unei schimbări.

Acesta a declarat că nu există discuții în interiorul Partidul Național Liberal privind o astfel de variantă și că nu a primit nicio propunere în acest sens.

„Nu se pune problema în acest moment această chestiune. E exclus. N-am avut o asemenea discuție în partid. Nu am primit o altă variantă de la PSD”, a mai spus Predoiu.

Contextul politic rămâne însă fluid, în condițiile în care informațiile din spațiul public indică posibile schimbări în fruntea guvernului, în funcție de evoluția unei eventuale moțiuni de cenzură. Surse politice menționează pentru știripesurse.ro și alte nume, precum Alexandru Nazare, în discuțiile privind conducerea executivului.

În același timp, decizia Partidul Social Democrat de a consulta intern membrii privind retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan indică o presiune crescândă asupra actualei formule guvernamentale.

Tabel sinteză – Declarațiile lui Ilie Bolojan și contextul politic actual: