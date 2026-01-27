Ilie Bolojan spune că negocierile privind contractul cu Mercosur au fost purtate de mult timp, iar subiectul devenise marginal pe agenda publică până la schimbările recente din mediul global. Acest context a determinat Uniunea Europeană să încheie parteneriatul cu țările din America Latină, creând astfel o piață extinsă.

Acordul Mercosur nu se limitează la sectorul agricol sau industrial, ci este unul economic global, implementat gradual, cu efecte de sinergie și dezvoltare. Impactul asupra României este direct, ținând cont că economia națională este integrată în cea a Uniunii Europene.

„Negocieri pe contractul cu Mercosur se poartă în Uniunea Europeană de foarte mulți ani. La un moment dat, acest subiect devenise marginal pe agenda publică, până când, datorită contextului internațional, s-a ajuns la concluzia că este un moment ca Uniunea Europeană să încheie această alianță strategică cu țările din America Latină, pentru a crea o piață mult mai mare”, a afirmat premierul într-un interviu pentru RFI.

Astfel, spune premierul, dacă economia europeană se dezvoltă, și exporturile și companiile românești vor beneficia, iar în caz de stagnare sau dificultăți economice la nivel european, efectele se resimt și în România.

„El nu este un acord pe agricultură sau pe industrie. Este un acord economic global, care va intra în vigoare treptat și care ar trebui să aibă un efect de sinergie, deci de dezvoltare. Economia noastră funcționează ca parte a economiei europene. Dacă economia Uniunii Europene merge bine, și exporturile noastre și companiile noastre vor merge mai bine. Dacă lucrurile merg prost sau stagnează, nu mai există un efect de antrenare asupra economiei românești”, a mai spus Bolojan.

Premierul a recunoscut existența unor riscuri, în special pentru agricultură, sector în care țările din Mercosur practică o agricultură industrială puternică și competitivă la nivel global.

„Sigur că acest acord are și oportunități, și riscuri. Oportunitățile sunt cele de piețe și de dezvoltare economică, iar riscurile sunt pe zona de agricultură, unde țările din America Latină au o agricultură industrială puternică, cu oferte competitive la nivel global”, a susținut el.

Pentru a atenua aceste riscuri, în urma discuțiilor din Parlamentul European și din statele membre, s-a renegociat un pachet de măsuri de protecție pentru agricultură.

„S-au introdus măsuri asigurătorii care permit intervenții rapide în cazul unor scăderi de prețuri sau al unor creșteri de cantități de peste 5%. Aceste mecanisme permit eliminarea facilităților tarifare și chiar blocarea importurilor”, a declarat Ilie Bolojan

Aceste măsuri permit intervenții rapide în cazul scăderilor de prețuri sau creșterii cantităților importate peste 5%, incluzând posibilitatea eliminării facilităților tarifare și chiar blocarea importurilor.

„Poziția României a fost anunțată oficial de domnul președinte, iar ulterior nu a existat nicio declarație politică timp de două săptămâni pe acest subiect. Am încercat să las deoparte considerentele de politică internă și să susțin deciziile corecte pentru România, chiar dacă acestea creează uneori vulnerabilități politice”, a susținut premierul.

Poziția României de susținere a acordului Mercosur a fost adoptată oficial la Consiliul European din 19 decembrie, printr-o decizie comună a Guvernului și Președinției.