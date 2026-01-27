Ilie Bolojan a spus într-un interviu acordat RFI că perioada de jumătate de an de la preluarea responsabilității guvernării a fost una complicată, în care nu toate obiectivele au putut fi atinse la nivelul dorit.

Șeful Guvernului a explicat că armonizarea pozițiilor politice într-o coaliție formată din patru partide este un proces dificil și că adoptarea unor măsuri nepopulare a reprezentat o provocare constantă. Cu toate acestea, premierul a subliniat că, în contextul dat, rezultatele obținute sunt relevante pentru stabilitatea țării. El a menționat că, la finalul anului, indicatorii macroeconomici ai României se află pe o direcție favorabilă și că există premise solide pentru construirea unui buget bazat pe fundamente corecte, aspecte care, în opinia sa, arată că Guvernul a acționat în interesul național.

„Cred că puteam să facem mai mult în aceste luni, în această jumătate de an, de când avem această responsabilitate. (…) În condițiile date, faptul că la finalul acestui an indicatorii macroeconomici ai României sunt într-o direcție bună, că avem premizele să adoptăm un buget construit pe baze corecte, consider că am făcut ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a spus Bolojan.

În ceea ce privește o eventuală remaniere guvernamentală, premierul a precizat că, în acest moment, o astfel de decizie nu este luată în calcul. Totuși, Ilie Bolojan a atras atenția că anul 2026 va fi esențial pentru absorbția fondurilor europene și că evaluarea activității miniștrilor va fi realizată la finalul exercițiului financiar, în funcție de îndeplinirea obiectivelor asumate.

Printre prioritățile majore ale Guvernului se află absorbția a 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar fiecare ministru va trebui să își asume responsabilitatea pentru atingerea țintelor stabilite.

„În momentul de față nu, dar anul acesta va fi un an extrem de important. (…) Una din țintele noastre majore este să absorbim cei 10 miliarde de euro care reprezintă alocarea din PNRR pentru România. Fiecare ministru, când își fixează astfel de ținte, trebuie să-și asume responsabilitatea”, a mai spus șeful Guvernului.

Premierul a fost întrebat și despre situația ministrului Justiției, Radu Marinescu, în contextul acuzațiilor de plagiat care i-au fost aduse. Ilie Bolojan a adoptat o poziție precaută, precizând că acuzațiile vizează fapte petrecute în urmă cu 15–20 de ani, într-o perioadă în care Marinescu nu făcea parte din Guvern. Șeful Executivului a menționat că, în prezent, Comisia de Etică a Universității din Craiova are pe rol două sesizări și că așteaptă o decizie din partea unei comisii calificate, care să ofere o clarificare oficială a situației.

„Înțeleg că astăzi Comisia de Etică a Universității din Craiova are două sesizări și aștept ca o comisie calificată să anunțe o decizie, în așa fel încât să poți să ai o certificare”, a explicat premierul.

Întrebat dacă îl va schimba pe ministrul Justiției în cazul în care plagiatul va fi confirmat, Ilie Bolojan a arătat că un astfel de scenariu ar genera o discuție extrem de serioasă. Totodată, premierul a subliniat principiul responsabilității individuale, confirmând că fiecare persoană trebuie să răspundă pentru faptele sale, indiferent de momentul în care acestea au fost comise.