Gelu Pușcaș explică cum să îți aperi drepturile în cadrul asociației de proprietari
Mulți proprietari se plâng că în asociațiile de proprietari „se fură” sau „totul e ilegal”, dar avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor și în litigii legate de administrarea proprietăților, spune că adevărul e altul.
Proprietarii informați nu încep cu acuzații, ci știu să folosească procedurile legale existente, atrage atenția expertul. În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, Gelu Pușcaș a detaliat pașii concreți pe care oamenii îi pot urma pentru a-și proteja drepturile fără să rămână doar la vorbe.
Pușcaș subliniază că legea oferă instrumente clare pentru orice situație: de la contestații ale listelor de plată, la accesul la documentele asociației, sau verificarea dacă s-a produs un prejudiciu real.
În cazul în care președintele nu răspunde unei solicitări, există proceduri prin care se poate obține răspunsul, iar instanțele au emis deja numeroase hotărâri în astfel de situații.
Proprietarii pot, de asemenea, să solicite expertiză contabilă independentă atunci când au suspiciuni de fraudă sau să convoace adunarea generală dacă aceasta nu a mai avut loc de ani de zile.
Avocatul explică foarte clar că informația și cunoașterea procedurilor fac diferența între a rămâne frustrat și a obține rezultate concrete.
Cum să transformi nemulțumirile în acțiuni concrete atunci când stai la bloc
Gelu Pușcaș atrage atenția că nu e suficient să te plângi sau să acuzi: trebuie să urmezi pașii legali. Proprietarii care descoperă restanțe care nu le aparțin au la dispoziție acțiunea în constatare pentru a demonstra oficial că nu sunt responsabili de datorii vechi.
De asemenea, dacă au plătit mai mult decât trebuia, pot solicita recalcularea listelor de plată și recuperarea sumelor.
Problemele legate de spațiile comune ocupate abuziv sau de defecte comune care afectează apartamentul pot fi rezolvate prin instanță: fie obligi asociația să repare, fie repari tu și ceri despăgubiri.
În caz de inundații sau pagube cauzate de părți comune, legea le permite proprietarilor să obțină plata bunurilor distruse sau aducerea apartamentului la starea inițială.
În ceea ce privește hotărârile luate ilegal în adunarea generală, singura soluție rămâne instanța de judecată.
Concluzia avocatului Gelu Pușcaș este clară: mulți vorbesc despre ilegalitate sau furt, dar nu folosesc instrumentele legale disponibile. „Fără procedură, vorbele rămân doar… vorbe. Un proprietar informat își apără drepturile”, a punctat avocatul.
Prin urmare, pentru oricine locuiește într-un bloc și se confruntă cu probleme administrative sau financiare, cheia nu este să strige „e ilegal!”, ci să urmeze procedurile care garantează protecția drepturilor sale.
Postarea integrală referitoare la abuzurile în asociația de proprietari
„𝐀𝐁𝐔𝐙𝐔𝐑𝐈 Î𝐍 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈? 𝐒𝐀𝐔 𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐌𝐔𝐋𝐓Ă 𝐕𝐎𝐑𝐁Ă Ș𝐈 𝐏𝐔Ț𝐈𝐍Ă 𝐀𝐂Ț𝐈𝐔𝐍𝐄?
În fiecare zi aud aceleași lucruri de la proprietari:
👉 „E ilegal!”
👉 „S-a furat!”
👉 „Legea spune…”
👉 „Te dau în judecată!”
👉 „Mă duc la primar!”
Sună cunoscut?
Realitatea este alta.
Un proprietar informat 𝐧𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐠ă 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 „𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥”.
Un proprietar informat 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐞ș𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚.
Pentru că legea îți oferă instrumente reale.
Problema este că 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐧𝐮 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐞𝐬𝐜.
Hai să vedem câteva dintre ele.
📌 𝟏. 𝐀𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭ă ș𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐫ă𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬?
Președintele are obligația legală să îți răspundă în 10 zile.
Dacă nu răspunde, nu ridici din umeri.
Există procedură prin care poți obține acel răspuns.
📌𝟐. 𝐕𝐫𝐞𝐢 𝐬ă 𝐯𝐞𝐳𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢?
Nu este suficient să trimiți o cerere și apoi să te plângi că nu ți s-a răspuns.
Procedura există:
✔ notificare
✔ termen de răspuns
✔ refuz sau tăcere
✔ acțiune în instanță – obligația de a face
Instanțele au dat deja numeroase hotărâri în astfel de situații.
📌 𝟑. 𝐂𝐫𝐞𝐳𝐢 𝐜ă „𝐬-𝐚 𝐟𝐮𝐫𝐚𝐭”?
Astăzi proprietarii pot solicita expertiză contabilă independentă.
Nu mai este nevoie doar de suspiciuni sau discuții pe scară.
Expertiza spune clar dacă există sau nu prejudiciu real.
📌𝟒. 𝐍𝐮 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐚𝐜ă 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă?
Nu te mai mulțumi să spui:
„De ani de zile nu s-a mai făcut.”
Legea îți permite să inițiezi convocarea adunării generale.
📌 𝟓. 𝐀𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞 î𝐧 𝐥𝐢𝐬𝐭ă 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐔 îț𝐢 𝐚𝐩𝐚𝐫ț𝐢𝐧?
Se întâmplă frecvent:
restanțe rămase de la fostul proprietar
apartament cumpărat la licitație
sume care trebuiau șterse
Ai la dispoziție acțiunea în constatare.
Așa poți demonstra oficial că acea datorie nu îți aparține.
📌𝟔. 𝐀𝐢 𝐩𝐥ă𝐭𝐢𝐭 𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐜â𝐭 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐚?
Exemplu real:
✔ cotă indiviză calculată greșit
✔ repartizare incorectă a cheltuielilor
Se pot recalcula listele de plată și se pot recupera sumele plătite în plus.
📌 𝟕. 𝐒𝐩𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥ă 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞?
Nu este nevoie de certuri pe scară.
Poți solicita în instanță eliberarea spațiului comun.
📌 𝟖. 𝐎 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐜ț𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧ă îț𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥?
Pereți umezi.
Parchet distrus.
Infiltrații.
Ai două opțiuni:
✔ obligi asociația să repare
✔ repari tu și ceri despăgubiri
📌𝟗. Ț𝐢-𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐩ă𝐫ț𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞?
Nu trebuie să te rogi de nimeni.
Poți obține:
✔ plata bunurilor distruse
✔ aducerea apartamentului la starea inițială.
📌 𝟏𝟎. 𝐒-𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐡𝐨𝐭ă𝐫â𝐫𝐢 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 î𝐧 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă?
Atenție:
Doar instanța de judecată poate anula sau suspenda o hotărâre.
Nu discuțiile cu președintele.
📌 Concluzia
Mulți proprietari vorbesc despre:
❌ ilegalitate
❌ furt
❌ prejudicii
Dar nu folosesc procedurile care există.
Iar fără procedură, vorbele rămân doar… vorbe.
Un proprietar informat nu se limitează la a spune că ceva este ilegal.
𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 îș𝐢 𝐚𝐩ă𝐫ă 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.
