Mulți proprietari se plâng că în asociațiile de proprietari „se fură” sau „totul e ilegal”, dar avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor și în litigii legate de administrarea proprietăților, spune că adevărul e altul.

Proprietarii informați nu încep cu acuzații, ci știu să folosească procedurile legale existente, atrage atenția expertul. În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, Gelu Pușcaș a detaliat pașii concreți pe care oamenii îi pot urma pentru a-și proteja drepturile fără să rămână doar la vorbe.

Pușcaș subliniază că legea oferă instrumente clare pentru orice situație: de la contestații ale listelor de plată, la accesul la documentele asociației, sau verificarea dacă s-a produs un prejudiciu real.

În cazul în care președintele nu răspunde unei solicitări, există proceduri prin care se poate obține răspunsul, iar instanțele au emis deja numeroase hotărâri în astfel de situații.

Proprietarii pot, de asemenea, să solicite expertiză contabilă independentă atunci când au suspiciuni de fraudă sau să convoace adunarea generală dacă aceasta nu a mai avut loc de ani de zile.

Avocatul explică foarte clar că informația și cunoașterea procedurilor fac diferența între a rămâne frustrat și a obține rezultate concrete.

Gelu Pușcaș atrage atenția că nu e suficient să te plângi sau să acuzi: trebuie să urmezi pașii legali. Proprietarii care descoperă restanțe care nu le aparțin au la dispoziție acțiunea în constatare pentru a demonstra oficial că nu sunt responsabili de datorii vechi.

De asemenea, dacă au plătit mai mult decât trebuia, pot solicita recalcularea listelor de plată și recuperarea sumelor.

Problemele legate de spațiile comune ocupate abuziv sau de defecte comune care afectează apartamentul pot fi rezolvate prin instanță: fie obligi asociația să repare, fie repari tu și ceri despăgubiri.

În caz de inundații sau pagube cauzate de părți comune, legea le permite proprietarilor să obțină plata bunurilor distruse sau aducerea apartamentului la starea inițială.

În ceea ce privește hotărârile luate ilegal în adunarea generală, singura soluție rămâne instanța de judecată.

Concluzia avocatului Gelu Pușcaș este clară: mulți vorbesc despre ilegalitate sau furt, dar nu folosesc instrumentele legale disponibile. „Fără procedură, vorbele rămân doar… vorbe. Un proprietar informat își apără drepturile”, a punctat avocatul.

Prin urmare, pentru oricine locuiește într-un bloc și se confruntă cu probleme administrative sau financiare, cheia nu este să strige „e ilegal!”, ci să urmeze procedurile care garantează protecția drepturilor sale.