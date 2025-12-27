Potrivit astrologului profesionist Evan Nathaniel Grim, patru semne zodiacale vor atrage bani și prosperitate pe tot parcursul anului 2026. Fie că este vorba de o schimbare în carieră sau de o promovare, fiecare dintre aceste semne va prospera financiar în noul an.

Nu vor mai experimenta stagnarea și câștigurile mici. „Aceste zodii vor fi cele mai prospere din punct de vedere financiar în 2026” datorită lui Jupiter, planeta norocului și abundenței, care le va aduce un succes financiar incredibil în viață, afirmă Grim pe TikTok.

Gemeni, deoarece „Jupiter va continua să tranziteze prin a doua casă a bunurilor personale, a banilor și a resurselor”, Grim a explicat că veți atrage bani și prosperitate în 2026.

Deși Jupiter este retrograd până la începutul lunii martie, odată ce planeta norocului și abundenței va deveni directă pe 11 martie, Grim a spus că lucrurile vor începe să se îmbunătățească pentru voi.

Toate acestea vor ajunge la apogeu odată cu alinierea lui Jupiter cu Venus, cealaltă planetă a banilor, în iunie, „ceea ce semnifică o recompensă mare”, a spus Grim. Fie că este vorba de avansări în carieră sau de noi oportunități, ai multe lucruri de așteptat cu nerăbdare în 2026.

Cei din zodia Rac, în 2026, „vor reseta modul în care câștigă bani în bine”, a spus Grim.

Vei atrage bani și prosperitate pe tot parcursul anului, deoarece „în a doua jumătate a anului va exista un flux mai mare de bani, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu și favorizarea oportunităților în casa a doua”, a explicat astrologul.

În 2026, vei fi în sfârșit răsplătit pentru acțiunile din trecut. Combinat cu faptul că Jupiter se opune lui Pluto în casa a opta, acest lucru ar putea indica faptul că unele investiții puternice vor evolua în favoarea ta.

Atâta timp cât continui pe calea cea bună, totul va merge în favoarea ta pe tot parcursul anului 2026.

„Săgetătorii vor avea parte de multe avantaje financiare, mai ales prin prisma banilor și resurselor altor persoane sau prin propriile investiții”, a explicat Grim.

Atragi bani și prosperitate pe tot parcursul anului, deoarece găsești modalități de a obține venituri pasive sau chiar de a moșteni bani.

Acestea fiind spuse, Săgetătorule, este important să cheltuiți banii cu înțelepciune și să învățați mai multe despre investiții. Deși oportunitățile pot apărea, ceea ce decideți să faceți cu ele face toată diferența.

În fine, un mesaj foarte bun și pentru cei din Capricorn. Grim a explicat că în 2026 „veți vedea probabil o expansiune majoră a activelor prin intermediul unei căsătorii, al unui partener de afaceri sau al unui fel de investiție. În special în a doua jumătate a anului, când Jupiter intră în Leu și în casa a opta”.

Atragi bani și prosperitate pe tot parcursul anului, ceea ce îți transformă profilul general de avere și te face mai puternic din punct de vedere financiar, a spus Grim.

Atâta timp cât continui să economisești, să investești și să iei decizii strategice, 2026 este anul tău pentru o creștere financiară majoră.