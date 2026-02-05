BERBEC Ziua de vineri s-ar părea că te găsește într-o formă bună, cu energie și chef de treabă, dar și cu o doză sănătoasă de discreție. Ai tendința să-ți ții planurile pentru tine, și faci bine, atâta timp cât nu devii prea opac cu cei care chiar te-ar putea ajuta. La serviciu, poți fi apreciat pentru rapiditate și eficiență, iar Marte îți poate da acel impuls care te poate face să rezolvi lucrurile dintr-o mișcare. Totuși, nu te grăbi chiar în toate; unele decizii cer un minut de reflecție în plus. Cum zice ardeleanul: stai un pic și cugetă, că nu fuge nimeni cu ideea.

TAUR Ziua de vineri s-ar părea că scoate la suprafață o ușoară suspiciune. Poți să te uiți mai atent la ce spun ceilalți, la ce se promite și la ce se întâmplă, de fapt. Nu e paranoia, ci un instinct de protecție. Ai grijă la zona gâtului și la semnalele corpului – frigul, curentul, neatenția, pot da bătăi de cap. Financiar poate apărea o veste bună, dar care poate fi urmată de o cheltuială necesară, genul de lucru care te face să zâmbești strâmb. Nu o lua ca pe o pierdere, ci ca pe o ajustare.

GEMENI Ziua de vineri pare să fie o zi dinamică, cu multe idei și multă mișcare mentală. Planeta Mercur te poate face mai rapid, mai convingător și destul de greu de prins din urmă. La muncă, ai avantaj în relațiile cu terții, cu autoritățile, sau cu oamenii dificili. Dacă trebuie să rezolvi ceva birocratic, acesta pare să fie momentul potrivit. Financiar, există tentația unor investiții sau cheltuieli „de oportunitate”, dar stelele îți sugerează să rămâi la lucruri simple și sigure. Drumurile lungi sau deplasările importante mai pot aștepta.

RAC Astăzi par să vină vești bune din familie sau de la prieteni, poate un telefon care te liniștește sau o confirmare așteptată. Ziua îți poate oferi libertatea de a alege ce faci și ce lași pe mâine. Dacă ai de rezolvat chestiuni financiare sau bancare, nu amâna, perseverența ta poate da rezultate. Mercur te poate ajuta să negociezi și să insiști fără să pari agasant. Nu e un câștig mare, dar poate fi suficient cât să-ți dea un sentiment de stabilitate.

LEU Vineri pari să fii ușor iritabil și nu fără motiv. Cineva pare că îți calcă teritoriul, sau îți contestă deciziile. Reacția ta instinctivă e să scoți sabia, dar astăzi stelele spun că ar putea fi mai înțelept să alegi diplomația. Creativitatea, mai ales în zona scrisului, vorbitului sau exprimării artistice, pare să fie foarte bine susținută. Planuri mai vechi pot începe să se miște, chiar dacă poate că nu exact cum ți-ai imaginat. Nu e momentul perfecțiunii, ci al progresului.

FECIOARĂ Astăzi s-ar putea să nu ajungi chiar la o rezolvare finală într-o problem care te apasă, dar ai șanse să faci pași importanți. În plan sentimental, pot apărea situații noi, poate ușor complicate, dar interesante. Magnetismul tău poate fi mai mare decât crezi și te poate ajuta să rezolvi conflicte sau să legi relații noi. Ești genul de om pe care ceilalți îl caută pentru echilibru și organizare, așa că nu e de mirare dacă ți se cere să inițiezi programul de seară sau să „ții grupul laolaltă”.

BALANŢĂ Empatia ta pare să fie la cote înalte, astăzi și poți simți pe pielea ta problemele celor din jur. Ajutându-i pe alții, te ajuți și pe tine, dar ai grijă să nu te epuizezi. În afaceri sau în colaborări, fii atent la oamenii noi; nu toți sunt ce par. Chiar și așa, banii de care ai nevoie pot apărea, poate în ultimul moment, așa cum ți s-a mai întâmplat. Vești bune pot veni de departe, iar în dragoste lucrurile par să fie puțin mai calde decât de obicei.

SCORPION Pari să te afli într-un context favorabil, în care ideile tale au șanse să fie acceptate fără prea multe discuții. Poate fi o zi bună pentru decizii importante sau pentru a face un pas înainte profesional. Totuși, nu neglija viața personală: familia și prietenii au nevoie de tine, nu doar de rezultatele tale. ”Vorba dulce chiar mult aduce” astăzi, mai mult decât orice strategie dură. Financiar, pot apărea bani dintr-o sursă neașteptată, poate o restituire sau o datorie veche.

SĂGETĂTOR Ziua poate fi ușor confuză și s-ar putea să-ți prindă bine ceva mai mult conservatorism. Nu pare să fie momentul potrivit să vinzi, să cumperi sau să faci schimbări radicale. Mai bine lași lucrurile așa cum sunt și îți vezi de treabă. Dacă ești artist, sau lucrezi într-un domeniu creativ, ai un mic avantaj. Tenacitatea e cheia zilei, nu inspirația de moment. Un semn de foc din anturaj te poate ajuta sau măcar te poate face să râzi de propriile griji.

CAPRICORN Realizările, chiar și cele mici, îți pot da un plus de încredere. Chiar dacă mediul profesional pare uneori o comedie prost regizată, tu îți joci rolul cu seriozitate. Evită situațiile neclare și fii atent la bunurile tale – buzunare, acte, lucruri de valoare. Nu pare să fie o zi bună pentru angajamente pe termen lung, sau asocieri noi. În schimb, dragostea și carisma ta sunt bine susținute de conjunctura astrală, iar asta ar trebui să se simtă.

VĂRSĂTOR S-ar părea că ai planuri mari, dar stelele spun că trebuie să ții cont că astăzi s-ar putea să te descurci mai mult pe cont propriu. Cei care te-ar putea ajuta pot fi ocupați sau pe alte lungimi de undă. La serviciu, diplomația pare să fie esențială, ca entuziasmul tău să nu fie perceput drept agresivitate. Atenție la cheltuieli, mai ales cele mărunte, care se adună. O seară simplă – film, plimbare, discuție relaxată – e exact ce-ți trebuie.

PEŞTI Intuiția ta s-ar părea că funcționează bine și ar fi păcat să nu o asculți. Poți face o surpriză plăcută cuiva drag și poți primi înapoi mai mult decât te aștepți. Unele stări mai apăsătoare pot trece de la sine, dacă nu le hrănești cu gânduri inutile. Afacerile personale și relațiile sunt favorizate, dar fii atent la propunerile venite de la necunoscuți, mai ales online. Dacă sună prea bine ca să fie adevărat, probabil chiar așa e.