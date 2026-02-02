BERBEC Astăzi pari mai rezervat decât te știe lumea, de parcă ai juca șah în loc de table. Sub influența unei configurații mai sensibile a stelelor, poți să-ți maschezi emoțiile, dar neliniștea tot mai scapă printre gesturi. Experiențele trecute te fac prudent, însă nu defensiv. Ar fi bine să nu complici lucrurile inutil – vorba aceea, „unde-i prea multă minte, e și multă prostie”. O pauză reală, o plimbare sau o discuție sinceră te pot ajuta să-ți recapeți echilibrul interior.

TAUR Pentru unii nativi, ziua de marți poate fi una de răscruce. Nu e neapărat dramatic, dar o alegere importantă poate necesita atenția ta maximă. Jupiter îți poate da mai mult curaj, dar nu îți face treaba în locul tău. Prietenii pot să vină la tine cu problemele lor, însă tu poți simți că ai altele mai apăsătoare pe cap. Nu trage concluzii pripite: cineva apropiat poate că joacă pe mai multe planuri și poate să fi nevoie să citești printre rânduri.

GEMENI Atitudinea deschisă a celor din jur îți poate ridică moralul și te poate face să ai mai multă încredere în tine. Totuși, poziția lui Marte pare că sugerează mici tensiuni externe care pot fi dezamorsate doar cu răbdare. Ziua de astăzi nu e pentru drame sau introspecții existențiale. Mai degrabă rezolvă ce e concret: e-mailuri, acte, treburi mărunte. Uneori poate fi mai bine să vorbești mai puțin și să asculți mai mult; astăzi poți afla informații surprinzător de utile dintr-o discuție aparent banală.

RAC O marți liniștită, fără nori serioși pe cer. Pari să ai o stare bună, poți să fii mai zâmbitor și mai optimist decât de obicei, dar pot să apară mici chestiuni tehnice, sau administrative, care cer rezolvare. Luna îți poate amplifica intuiția, mai ales în relațiile cu femeile, sau în situații ce țin de familie. Poate fi un moment bun să pui ordine într-o problemă financiară care te frământa. Astăzi, lucrurile pot să se rezolve mai ușor, dacă le abordezi calm.

LEU Astăzi poți să cauți soluții și parcă îți scapă printre degete, ceea ce te enervează și te amuză în același timp. Poți să te afli într-o stare ciudată, între ambiție și ironie. Nu lua decizii impulsive, te previn stelele. Ușor de zis, ele nu știu cum e să fii zodie de foc… O informație venită de la cineva de încredere te poate scoate din blocaj. Această zi de marți, cu faimoasele ei „trei ceasuri rele”, pare să nu fie o zi dedicate planurilor mărețe, ci ajustărilor inteligente.

FECIOARĂ Mult zgomot…nu chiar pentru nimic, dar pentru un rezultat cam mic, cam așa pare că se simte ziua ta, la început. Configurația astrală pare să fie favorabilă în general, mai puțin în zona profesională, unde pot apărea discuții inutile. Evită bârfele și concluziile pripite. „Nu tot ce zboară se mănâncă” – ține minte asta astăzi. Răbdarea îți este aliat, chiar dacă nu e virtutea ta preferată. Spre finalul zilei, lucrurile parcă se mai limpezesc.

BALANŢĂ Când te concentrezi, lumea dispare în jurul tău. Tocmai de aceea, astăzi s-ar putea să ai nevoie de mai multă atenție distributivă. Mercur favorizează studiul, analiza și munca intelectuală, așa că poate fi o zi bună pentru examene, interviuri sau negocieri. Dacă ai ceva important de spus, acum pare să fie momentul. Pari să ai fler, logică și un discurs convingător. Profită de asta, dar nu uita să observi și ce se întâmplă pe lângă tine.

SCORPION Dimineața poate veni cu o problemă greoaie, dar restul zilei poate să compenseze. Oamenii par să fie mai deschiși, iar tu poți să ai ocazia să-ți promovezi interesele fără efort. Totuși, ai grijă la tendința de a judeca prea rapid. Saturn sugerează prudență în relațiile profesionale. Spre seară, o veste bună îți poate confirma că intuiția nu te-a înșelat. Uneori, răbdarea chiar dă roade.

SĂGETĂTOR Astăzi s-ar putea să ai o revelație: când ai nevoie de ajutor, parcă toți dispar. E o lecție veche de viață, dar încă valabilă. Astăzi poți să fii pus din nou în fața unei alegeri, mai ales în plan sentimental. Poziția planetei Neptun poate aduce confuzie și idealism excesiv. Nu forța deciziile. Dacă simți că lucrurile nu sunt clare, lasă-le așa. „Graba strică treaba”, expresia nu e spectaculoasă, dar pare să fie perfect aplicabilă astăzi.

CAPRICORN Marți nu-ți oferă pauze. Munca te ține ocupat aproape non-stop, iar presiunea e reală. Totuși, începe o perioadă favorabilă pentru afirmare și avansare. Luna îți aduce idei neobișnuite, chiar îndrăznețe. Nu le respinge din reflex. Unele merită testate. Azi înveți ceva important despre limitele tale și despre cât de mult poți duce fără să cedezi.

VĂRSĂTOR Cel mai probabil nu te-ai simțit niciodată confortabil în munca de echipă, iar astăzi poți simți nevoia să te delimitezi clar. Preferi să faci lucrurile în stilul tău. Atenție însă la tendința de a cheltui impulsiv pe gadgeturi sau „jucării” moderne. „Banul e bun slujitor, dar rău stăpân”, gândește-te bine la asta înainte de a scoate cardul. Creativitatea e mare, dar bugetul nu e infinit.

PEŞTI Ziua s-ar părea că te îndeamnă la mai multă diplomație. Evită critica directă și nu transforma orice problemă într-o dramă. Unii nativi pot primi aprecieri neașteptate din partea superiorilor, pentru munca depusă anterior. Venus favorizează relațiile noi și întâlnirile plăcute. Deși pot apărea vești care te neliniștesc, a doua parte a zilei îți poate aduce fie un ajutor neașteptat, fie o soluție găsită chiar de tine. „Apa trece, pietrele rămân” – nu tot ce pare grav chiar și este.