BERBEC Sâmbăta aceasta s-ar părea că ar putea începe cu intenții modeste și să se termine cu: „Dumnezeule, ce zi!”. S-ar putea să ai chef de mișcare, de ieșit din casă, de făcut ceva, orice, numai să nu stai. Chiar dacă îți spui că te vezi cu cineva „doar puțin”, s-ar putea să te prindă seara, încă în priză. S-ar părea că ai o energie care molipsește și pe alții, dar vezi să nu te enervezi dacă nu țin ritmul cu tine. Nu participi la nicio cursă, e doar prima zi de weekend.

TAUR Pentru tine, sâmbăta ar putea fi despre plăceri simple, dar bine alese. Nimic prea pretențios, nimic obositor. Poate o mâncare bună, ceva cu mulți carbohidrați, pentru ridicarea moralului, poate o cafea lungă, poate oameni cu care nu trebuie să explici nimic. S-ar putea să refuzi invitații care sună complicat și să alegi ceva mic, dar foarte pe gustul tău. Și foarte bine faci. Astăzi, confortul e cea mai bună idee.

GEMENI Ziua de sâmbătă pare făcută pentru vorbit, râs și schimbat idei. Cel mai probabil o să ai replici bune, umor, chef de socializare și zero toleranță pentru conversații plictisitoare. S-ar putea să treci de la un plan la altul fără să-ți dai seama și, sincer, asta face parte din farmecul tău. Atenție doar la promisiuni aruncate într-o doară, unii chiar s-ar putea să te creadă și să te caute a doua zi.

RAC Sâmbăta ar putea veni cu o stare ușor amestecată: parcă vrei și liniște, dar parcă nici singur nu ai sta. Fiind și ziua Sfântului Antonie cel Mare, s-ar putea să te prindă un gând de „hai să mai fac niște ordine, măcar în cap”. Nimic solemn, nimic dramatic. Doar un mic ”check-in” cu tine însuți. După care, da, mâncare bună, povești, poate chiar o vizită la cineva drag.

LEU Sâmbăta asta nu pare despre a demonstra nimic nimănui și, surprinzător, tocmai asta te poate pune într-o lumină bună. Ai putea descoperi că oamenii te apreciază mai mult când ești relaxat, cu glumele la tine, nu când te străduiești să fii „în formă maximă”. O întâlnire mică, poate chiar neplanificată, ar putea ieși mult mai bine decât un eveniment mare. Dacă îți permiți să fii spontan și să râzi de tine, ziua poate căpăta un farmec aparte și se leagă frumos până seara.

FECIOARĂ Sâmbăta aceasta ar putea fi una din acele zile rare în care îți dai voie să nu optimizezi nimic. S-ar putea să lași lucruri neterminate fără să te macine și să descoperi că planeta continuă să se învârtă foarte bine. Poate faci ceva util, dar din plăcere, nu din obligație. Sau poate alegi pur și simplu să te bucuri de o pauză bine meritată. Ai șanse mari să te simți mai ușor tocmai pentru că nu încerci să controlezi totul.

BALANŢĂ Ziua ar putea curge mult mai bine dacă renunți la reflexul de a mulțumi pe toată lumea. S-ar putea să fie momentul să alegi ce-ți face ție plăcere, nu ce „ar da bine”. O plimbare, o ieșire într-un loc care arată bine sau o conversație cu cineva care știe să asculte pot schimba complet atmosfera zilei. Ai un farmec natural care iese la suprafață fix atunci când nu-l forțezi.

SCORPION Sâmbăta asta ar putea veni cu un chef neașteptat de a simplifica lucrurile. Nu pentru că n-ai avea chef de profunzimi, ci pentru că, uneori, oboseala vine tocmai din prea multă analiză. S-ar putea să alegi compania cuiva care nu te provoacă, nu te testează, nu te obligă să fii „în formă”. O discuție sinceră, spusă fără ocol, ar putea fi mult mai eliberatoare decât orice explicație elaborată. Astăzi, puterea ta poate să constea în faptul că nu încerci să controlezi direcția, ci doar încerci să fii prezent.

SĂGETĂTOR Ziua ar putea avea un aer de „hai să vedem ce se întâmplă”, dar într-un mod mai relaxat decât de obicei. S-ar putea să nu ai chef de planuri mari, ci mai degrabă de idei bune apărute pe parcurs. O invitație spontană sau o schimbare de plan de ultim moment ar putea da exact culoarea potrivită zilei. Ai umor, ai energie, dar și o doză neașteptată de luciditate. Dacă nu exagerezi cu ritmul, sâmbăta asta chiar poate fi una de ținut minte.

CAPRICORN Sâmbăta Sfântului Antonie cel Mare ar putea fi despre claritate, dar nu în sens rigid sau moralizator. Mai degrabă în sensul acela sănătos de „știu ce vreau și ce nu vreau”. S-ar putea să simți nevoia să pui niște limite fără să le explici pe larg și, surprinzător, să fie perfect acceptate. Ai o autoritate calmă care se simte chiar și atunci când nu spui mare lucru. După ce îți pui lucrurile în ordine, ziua ar putea continua mult mai relaxat, cu un sentiment plăcut de control liniștit.

VĂRSĂTOR Sâmbăta aceasta ar putea veni cu o nevoie clară de aer proaspăt, la propriu sau la figurat. S-ar putea să simți că te sufocă planurile prea rigide sau discuțiile repetitive și să cauți ceva care să-ți stimuleze mintea fără să te obosească. O conversație cu cineva diferit de cercul tău obișnuit sau o activitate mai atipică ar putea să-ți schimbe complet starea. Astăzi, originalitatea ta funcționează cel mai bine când nu e afișată, ci trăită.

PEŞTI Ziua ar putea avea un ritm mai blând, dar nu lipsit de substanță. S-ar putea să fii mai atent la oameni, la nuanțe, la ce se spune printre rânduri, dar fără să te încarci inutil cu emoțiile altora. Ai șansa să alegi mai bine unde îți pui energia și cui îi acorzi timp. O întâlnire caldă sau o activitate care îți dă senzația de „aici sunt bine” ar putea cântări mai mult decât zece planuri ambițioase.