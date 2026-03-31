BERBEC Ziua de marți pare să fie o zi favorabilă inspirației și intuiției tale, mai ales că Jupiter s-ar părea că se află într-o poziție plină de putere. Chiar dacă simți că lucrurile nu înaintează așa cum ai proiectat tu în minte, nu te submina și nu-ți pierde curajul. Superiorii tăi vor ajunge, în cele din urmă, să aibă încredere deplină în tine, așa că perseverează în a-ți apăra ideile cu blândețe. Nu uita că totul vine la timpul potrivit pentru cei care știu să aștepte și să acționeze în funcție de ce este cu adevărat prioritar.

TAUR Conjunctura acestei zile pare să-ți trezească spiritul de gospodar și încrederea în propriile forțe. Poate fi un moment bun să te arăți în cea mai bună lumină și să fii darnic cu cei din jur, dar ai mare grijă să nu pici în păcatul de a-i trata pe toți de sus, cu un aer de superioritate. Te-ai putea confrunta cu o mică criză, dar ține minte că „după muncă, și răsplată”. Dacă vrei ca situația să se schimbe în bine, depinde doar de tine și de efortul tău să pui lucrurile pe făgașul lor.

GEMENI Se vede treaba că marți poate să fie o zi în care secretele cele mai bine păstrate riscă să iasă la iveală, căci ai o luciditate deosebit de ascuțită. Climatul de astăzi poate fi unul destul de neiertător, așa că ar putea fi înțelept să amâni orice fel de despărțiri, uniri sau chestiuni ce țin de judecată. Ai face bine să alegi să întrebi ce nu știi și să ceri ajutorul celor din jur, adoptând o metodă corectă de lucru. Continuă să-ți dezvolți relațiile, căci așa îți poți clădi o rețea de sprijin care te poate susține la greu.

RAC S-ar putea ca orice mică piedică să-ți pară astăzi un munte de netrecut, de parcă ai fi pornit să „faci din țânțar armăsar”. Situația poate să fie cu atât mai grea cu cât astrele îți pot coferi un nivel superior de energie și o dorință aprinsă de a porni proiecte frumoase. Dacă simți că te copleșesc grijile, caută adăpost în brațele celor dragi, căci relațiile tale pot fi favorizate astrologic în acest moment. Poate fi un moment bun să-ți exprimi cele mai curate și autentice sentimente, lăsând inima să vorbească în locul tău.

LEU S-ar părea că ai adunat prea multe ofuri în ultima vreme și pari gata să explodezi ca un cazan sub presiune. Ai mare grijă la excese și nu încerca să-ți îneci frustrările în lucruri care nu folosesc la nimic; ai putea avea prea multă energie neconsumată și riști să devii agresiv cu cei dragi. Nu te grăbi, căci poate fi în interesul tău să te gândești de două ori înainte de a scoate o vorbă pe gură. Învață lecțiile trecutului, înainte de a forța schimbările la care visezi, căci ele vor veni oricum la timpul lor.

FECIOARA În ceea ce privește sănătatea, marți ai putea avea dificultăți în a-ți controla impulsivitatea, ceea ce te poate duce direct spre surmenaj și epuizare. Atenție la atitudinea prea dură, deoarece agitația emoțională și lipsa de bun simț în comunicare pot genera certuri mari cu cei apropiați. Conjunctura astrală de astăzi poate aduce probleme în relațiile sentimentale, dacă nu-ți strunești nervii. Încearcă să bei un ceai de tei și să respiri adânc înainte de a reacționa la ce se întâmplă în jurul tău.

BALANŢA Pregătește-te pentru o zi cu incidente mărunte, dar care te pot scoate din pepeni destul de ușor. Pot apărea întârzieri, avarii la mașină sau la computer și tot felul de neînțelegeri care să-ți dea programul peste cap, probabil datorită poziției lui Saturn. Singurul leac este să ai răbdare, să fii prevăzător și să nu cedezi nervilor, căci iritarea nu ajută pe nimeni. Ține minte că ”tăcerea e de aur” și, uneori, poate fi mult mai importantă decât cel mai meșteșugit discurs.

SCORPION Această zi de marți se anunță a fi una foarte activă, în care te poți simți într-o formă de zile mari. Poate fi momentul ideal să călătorești, să-ți prezinți ideile sau să porți acele conversații importante pe care le-ai tot amânat. S-ar putea să primești niște telefoane cheie care să-ți schimbe cursul zilei în bine. Poate fi o zi potrivită să te gândești la ce înseamnă libertatea adevărată, cea care se clădește prin respect reciproc și proiecte comune de viitor.

SĂGETĂTOR Dacă simți că te apasă singurătatea, nu mai sta pe gânduri și pune mâna pe telefon ca să suni un prieten. Nu te lăsa bătut dacă primești câteva refuzuri la început, căci până la urmă ai toate șansele să poți găsi pe cineva dispus să-ți asculte of-urile și planurile. Abține-te să răspunzi la înțepăturile celor apropiați ca să eviți tensiunile care nu fac decât să te enerveze fără rost. Uneori, cel mai înțelept este să faci un pas înapoi și să privești lucrurile de la distanță.

CAPRICORN Se pare că poți să fii într-o căutare adâncă a sensului vieții și poate că este timpul să aduci un strop de spiritualitate în traiul tău de zi cu zi. Explorând locuri noi și adunând idei din toate părțile, poți avea o zi plină de învățăminte și de împlinire. Crede în instinctele tale și acceptă provocările care ți se aștern în cale, căci ai puterea să-ți îmbunătățești situația. Relațiile sănătoase par să fie în centrul atenției astăzi, așa că poate fi un moment bun pentru logodne sau pentru a începe ceva nou și trainic.

VĂRSĂTOR S-ar părea că ai multe pe cap astăzi și o provocare destul de mare de depășit, așa că liniștea ta sufletească este temelia pe care trebuie să construiești totul. Menține-ți mintea pozitivă pentru a fi eficient, chiar dacă poți simți că te faci greu înțeles de ceilalți. Nu purta poverile tuturor ca pe un sac greu în spate, mai bine planifică-ți treburile cu grijă și nu ezita să ceri o mână de ajutor. Chiar și un cățel credincios te-ar putea învăța astăzi că loialitatea față de propria ta pace este esențială.

PEŞTI Poți să te simți prins între problemele de acasă și un mediu social care te cam rănește, așa că alege fără teamă să te detașezi un pic. S-ar putea să întâlnești oameni care să te facă să te îndoiești de angajamentele tale, dar nu te lăsa dus de valul pasiunilor mistuitoare fără a păstra un pic de control. Încearcă să rupi lanțurile care te împovărează, chiar dacă o faci doar cu gândul pentru o vreme, ca să-ți regăsești suflul. Până la urmă, „apa trece, pietrele rămân”, așa că nu lăsa furtunile trecătoare să te dărâme.