Horoscop luni, 5 Ianuarie. Zodia care trebuie să se abțină. Nu abuza de puterea ta asupra altora!

BERBEC Lunea aceasta se pare că te găsește cu chef de reluat lucrurile, dar nu chiar cu aceeași intensitate ca înainte de sărbători. Deschizi laptopul, te uiți peste mailuri și îți dai seama rapid ce chiar merită făcut astăzi și ce poate aștepta fără consecințe dramatice. Poți să ai un ritm bun dacă nu te ambiționezi să recuperezi totul într-o singură zi. Pare să fie genul de început în care pornești motorul, dar nu pleci încă la drum lung – și e perfect logic, având în vedere că urmează iar câteva zile de pauză.

TAUR Drumul tău se pare că se limpezește în această zi de luni, prima zi de luni a anului 2026. Pari să te întorci la activități cu un soi de calm calculat. Nu te grăbești, nu te lași atras în agitația altora și preferi să faci lucrurile corect din prima. Astăzi s-ar părea că merge perfect vorba „încetul cu încetul se face oțetul”, nu pentru că tragi de timp, ci pentru că știi exact cât merită investit în fiecare sarcină. Poata fi o zi bună să pui bazele unei noi activități, nu să tragi concluzii. Restul săptămânii cel mai probabil se va așeza în jurul deciziilor mici de astăzi.

GEMENI Revenirea în activitate s-ar părea că te prinde cu mintea deja în două-trei direcții. Pari să ai chef de discuții, de schimburi de idei, de pus lucrurile pe masă, chiar dacă nu toate pot să se rezolve imediat. Ziua de astăzi pare să fie mai mult despre a vedea „cine pe unde e” decât despre rezultate finale. Ai putea avea avantajul că te miști bine între subiecte, dar ai grijă să nu consumi prea multă energie, mai ales când știi că urmează alte câteva zile libere.

RAC Astăzi s-ar putea să încerci din răsputeri să îți schimbi proastele obiceiuri… Nu-ți forța instinctele și schimbă doar ceea ce este necesar! Ziua te poate prinde într-un mod mai rezervat. Poți să revii la program, dar nu pari să fii dispus să preiei din start mai mult decât e strict necesar. S-ar putea să ai nevoie să vezi cum se așază lucrurile, cine cu ce vine, ce s-a schimbat în absența ta. Poate fie o zi bună pentru organizare, nu pentru decizii mari. Dacă îți lași spațiu de manevră astăzi, restul săptămânii poate va curge mult mai lin.

LEU Revenirea în activitate te poate prinde cu dorința de a face lucrurile vizibil și bine, dar fără excese. Nu pari să mai ai chef de demonstrații, ci de eficiență elegantă. Poți să spui ce ai de spus, te implici unde contează și ignori zgomotul de fond. Poate fi un început bun de săptămână, dacă nu te lași atras în drame sau urgențe inventate. Astăzi se pare că poate să câștige cine știe să se ”dozeze”. Nu abuza de puterea ta asupra altora!

FECIOARĂ Pentru tine, lunea aceasta pare să fie aproape confortabilă: liste, sarcini clare, lucruri care se pare că revin la normal. Se pare că te simți bine când știi exact ce ai de făcut și în ce ordine. Ai grijă doar să nu încerci să rezolvi tot ce vezi strâmb, căci nu e responsabilitatea ta să repari întreaga lume din prima zi lucrătoare a anului. Ziua de astăzi pare să fie despre reglaje fine, nu despre perfecțiune.

BALANŢĂ Poziția planetei Venus poate să denote o zi în care relațiile contează mai mult decât lucrurile, în sine. Felul în care spui lucrurile, nu ce spui, poate face diferența. Poți obține cooperare ușor, dacă nu intri abrupt în subiecte sensibile. Lunea aceasta pare să fie bună pentru reluarea contactelor, discuții relaxate și rearanjarea dinamicilor. Munca merge mai bine când atmosfera e bună, iar astăzi s-ar părea că poți să ai mână bună la treaba asta.

SCORPION În această zi de început de săptămână poți simți nevoia să fii în defensivă împotriva oricăror aspecte negative. Poți să te întorci la program cu un radar intern bine calibrat. Ai șanse să vezi rapid unde sunt blocajele, cine evită ceva și ce nu s-a rezolvat înainte de sărbători. Nu spui tot ce observi, dar pari să știi exact ce informație păstrezi pentru mai târziu. Ziua de astăzi pare să fie o zi bună pentru analiză, nu pentru confruntări. Ceea ce aduni acum te poate ajuta mult în zilele următoare.

SĂGETĂTOR Lunea asta s-ar părea că te prinde cu un amestec de chef și lipsă de chef, ceea ce te poate face destul de sincer cu tine. Poți să-ți faci treaba, dar fără să te arunci cu capul înainte. Ai nevoie să vezi direcția, nu doar sarcina zilei de astăzi. Pare să fie o zi bună pentru a explora opțiuni, idei, posibilități care se pot concretiza mai târziu, nu neapărat acum. Faptul că urmează din nou câteva zile de pauză îți poate da o stare ciudat de optimistă.

CAPRICORN Luni, poziția lui Saturn s-ar putea să denote unele mici întârzieri, dar totul pare să fie previzibil. Lucruri care nu pornesc din prima, răspunsuri care vin mai greu, oameni care nu sunt încă în ritm. Nu te enervează, pentru că te-ai așteptat la asta. Ziua de astăzi pare să fie despre răbdare aplicată: faci ce depinde de tine și lași restul să se alinieze. Dacă nu forțezi lucrurile, până la finalul săptămânii poți fi cu un pas înaintea tuturor.

VĂRSĂTOR Revenirea la muncă, dacă revii de astăzi, s-ar părea că te prinde într-o dispoziție mai relaxată decât credeai. Nu simți presiune, dar nici nu amâni inutil. Îți faci treaba în felul tău, poate mai neconvențional, dar funcțional. Ziua de astăzi nu pare să fie despre a impresiona, ci despre a-ți păstra ritmul propriu. Dacă te lași în voia Domnului și nu te compari cu alții, ziua poate merge surprinzător de bine.

PEŞTI Luni, poziția lui Jupiter poate indica un mic noroc practic: o ușurare, o veste bună, o sarcină care se rezolvă mai simplu decât te așteptai. Nu e nimic spectaculos, dar suficient cât să-ți dea încredere. Astăzi pare să fie important să nu te supraîncarci emoțional, mai ales când știi că ritmul săptămânii va fi fragmentat. Fă lucrurile pe rând și profită de micile avantaje care apar exact când trebuie.