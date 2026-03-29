BERBEC Se vede treaba că luni scopul tău pare să fie să-ți găsești dragostea, așa că poți decide liniștit să crezi în norocul tău. Totuși, planetele ar putea să-ți zdruncine un pic emoțiile, deci ai grijă să nu te arunci într-o legătură nouă cu ochii închiși. La serviciu, pari hotărât să nu pleci fruntea în fața superiorilor, chiar dacă atmosfera poate fi una destul de agitată. S-ar putea să te împiedici de niște detalii mărunte, dar valul se poate întoarce repede în favoarea ta. Până la urmă, calmul revine și ideile tale pot ajunge să convingă pe toată lumea

TAUR Astăzi pari dispus să faci orice pentru a-ți atinge țintele, fiind tentat chiar să mai tăinuiești adevărul sau să disimulezi pentru a câștiga. Știi bine să-ți folosești farmecul și tactul pentru a obține ce dorești, însă conjunctura astrologică îți șoptește că doar munca nu e de ajuns. Ai nevoie de profesionalism și, de ce să nu recunoaștem, de un strop de noroc, căci „norocul e după cum și-l face omul”. Fii atent la cum îți gestionezi resursele, căci succesul poate depinde de finețea cu care reglezi acest mecanism al ambiției.

GEMENI Viața ta de luni s-ar putea asemăna cu susurul unei ape line, dar nu uita că apele line adesea pot ascunde adâncimi nebănuite. Deși tu știi cel mai bine încotro vrei să-ți îndrepți proiectele, poți găsi un echilibru mult mai bun dacă accepți sfaturile celor din jur. Nu refuza ajutorul, căci acesta nu-ți știrbește libertatea sau autonomia. Mai mult, dacă te apleci spre niște acțiuni caritabile, ai putea cunoaște oameni noi care să-ți aducă o satisfacție neașteptată.

RAC S-ar putea să ai parte de niște schimbări financiare neprevăzute, așa că fii pregătit pentru surprize de tot felul în acest domeniu. Încăpățânarea nu pare să-ți aducă nimic bun astăzi, deci nu pare să fie momentul potrivit să-ți măsori puterile cu șefii sau cu cei mai în vârstă decât tine. Din punctul de vedere al sănătății tale sufletești, poate ar fi bine să nu te bazezi pe intuiție, care poate părea înecată într-o neclaritate artistică înșelătoare. Un ceai de sunătoare te-ar putea ajuta să-ți limpezești gândurile și să eviți eșecurile provocate de o viziune distorsionată.

LEU Mentalitatea ta trece s-ar părea că poate trece printr-o transformare și devii mult mai deschis către o abordare festivă a vieții. Pari să fii dornic să înveți și să descoperi lumea, iar cerul te poate ajuta considerabil dacă vrei să-ți lărgești orizonturile. Optimismul tău colorează toate discuțiile pe care le ai, iar simțul inițiativei pare să fie la cote înalte. Simte-te ca un explorator care găsește un drum nou și lasă această energie să te poarte spre experiențe care să te îmbogățească spiritual.

FECIOARĂ Ferește-te de distrageri și de iluzii luni, căci emoțiile îți pot deforma realitatea mai mult decât crezi. Nu pare să fie o zi potrivită pentru a pune la cale planuri complexe sau strategii subtile, fiindcă mintea îți poate zbura în prea multe direcții. Influențele astrale par să stârnească sentimente amestecate, de la atașamente puternice până la ranchiună, deci ai grijă să nu-ți faci dușmani. Mai bine „stai în banca ta” și așteaptă ca apele să se liniștească înainte de a lua decizii radicale.

BALANŢĂ Stelele spun să ai grijă luni să nu te răsfeți peste măsură, pe tine sau pe cei dragi, deoarece riști să cheltuiești mult mai mult decât te ține punga. Deși ziua se anunță a fi una bună, ar putea fi înțelept să eviți nerăbdarea, căci „graba strică treaba”. S-ar putea să te trezești cu niște probleme pe cap care au fost „pasate” de la un membru al familiei. Încearcă să-ți păstrezi eficiența și să-i faci pe cei din jur să-ți recunoască meritele fără să intri în polemici inutile.

SCORPION Poți să simți o nevoie acută de eliberare emoțională care te poate zgudui și te poate scoate din amorțeala ultimelor zile. Poate că a venit momentul să-ți recapeți entuziasmul și să-ți ”iei inima în dinți” pentru a trăi viața la maximum. Climatul liric al zilei îți poate asigura o experiență deloc plictisitoare, în care totul te poate motiva și te poate interesa. Poate o ieșire romantică în doi ar fi exact scânteia de care ai nevoie pentru a-ți revigora încrederea în prezența frumosului în viața ta.

SĂGETĂTOR Dacă simți că nu ai pic de chef de muncă, mai bine găsește un motiv să lipsești, decât să te învârți degeaba în jurul cozii, la birou. Dacă stai acolo fără folos, riști să te pricopsești cu niște critici care te vor amărî peste măsură. Nu-ți risipi toate resursele acum; mai bine ia-o ușor și așteaptă până când îți revii în formă. Concentrează-te pe ce-ți aduce satisfacție și evită subiectele care îți provoacă anxietate, păstrându-ți liniștea ca pe un bun de preț. Acesta e adevăratul lux în viață, pentru tine: să poți face numai ce vrei tu!

CAPRICORN Luni, ai șanse să primești tot ce ai nevoie pentru a înțelege nevoile celor dragi, mai ales pe ale partenerului de viață. Este o veste minunată, căci acum poți pune la cale proiecte comune pe termen lung, bazate pe o înțelegere profundă. Conjunctura astrală îți poate oferi un suflu energizant care te poate ajuta să închei rapid niște probleme mai vechi care stăteau în așteptare. Totul se pare că se mișcă repede în jurul tău, deci fii gata să profiți de orice oportunitate care îți iese în cale.

VĂRSĂTOR Poate că luni ar fi bine să-ți mai temperezi un pic comportamentul, atât la serviciu, cât și în dragoste, și să nu mai iei totul atât de în serios. Stelele par să nu fie chiar de partea ta și s-ar putea să te simți aproape de o criză. Din fericire, spre seară o întâmplare plăcută îți poate aduce un pic de confort în acest context mai ostil. Dacă te pufnește râsul în ciuda greutăților, e un semn bun; lasă veselia să-ți fie cel mai bun scut.

PEŞTI Pari să fii rapid și eficient în tot ce faci luni, simțindu-te mult mai bine decât în zilele trecute. Totuși, te-ai putea simți copleșit de viteza cu care trebuie să iei niște decizii radicale și importante. Chiar dacă poți să fii un pic îngrijorat de situația ta profesională, nu lăsa asta să-ți fure bucuria de a trăi. Stelele te invită la visare și îi pot da aripi imaginației tale, așa că oferă-ți un moment de răgaz pentru a-ți lăsa gândurile să zburde în voie.