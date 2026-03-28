BERBEC Deși de obicei te spetești cu obligațiile sociale sau vizitele pe la rude, duminica aceasta pari să simți că ai nevoie de o zi doar pentru tine, relaxantă și plină de distracție. Secretul, după cum spun stelele, este să nu forțezi nicio pârghie; dacă ceva nu merge din prima, mută-ți atenția rapid și nu stărui fără rost. Poate că în timp ce asculți Concertul pentru clarinet de Mozart, care curge atât de natural și fără efort, vei înțelege mai bine de ce lucrurile frumoase nu trebuie silite astăzi, ci lăsate să se întâmple.

TAUR S-ar putea să simți nevoia să te retragi în hobby-urile tale preferate, de preferință singur, pentru că astăzi parcă nu prea îți arde de glumă și norii se adună deasupra ta ca în casa familiei Addams. Sub influența lui Saturn, care te îndeamnă la o analiză mai rece și la solitudine, alege să te relaxezi într-o mediatecă, un magazin de viniluri sau printr-o galerie de artă. O lectură din Enigma Otiliei de George Călinescu te-ar putea ajuta să navighezi prin aceste stări, oferindu-ți acel rafinament intelectual de care ai nevoie când lumea exterioară pare prea gălăgioasă.

GEMENI Sfaturile astrelor par să fie directe astăzi: limpezește-ți gândurile și adoptă o atitudine mai înțelegătoare față de cei din jur, făcând tu primul pas în exprimarea sentimentelor. Fizic pari să fii într-o formă bună, dar ai grijă să nu exagerezi cu sarea, zahărul și grăsimile, căci organismul tău are nevoie de o dietă mai curată. Seara s-ar putea să primești o veste bună de departe, poate chiar în timp ce răsfoiești Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, o carte care te va învăța multe despre claritatea pe care trebuie să o adopți în relații.

RAC O persoană mai în vârstă sau un copil ar putea avea nevoie de tine astăzi, iar instinctul tău protector îi poate face să se simtă în siguranță sub aripa ta. Dacă te gândești să-ți extinzi familia, armonia globală a zilei te favorizează să pornești în această aventură fără gânduri negative. Ar fi o zi minunată să mergi la operă pentru a vedea un spectacol precum Spărgătorul de nuci; atmosfera aceea de basm și grijă pentru inocență se poate potrivi perfect cu starea ta de spirit actuală.

LEU Poți să apreciezi enorm momentele de pauză care îți permit să stai pe acasă, să faci un pic de bricolaj, să gătești ceva savuros și să fii cea mai bună gazdă pentru musafiri. Totuși, conjunctura astrală pare să indice faptul că pot ieși scântei dacă ceilalți nu fac cum crezi tu că e bine, deci fii mai tolerant și odihnește-te înainte de a reacționa. Vizionarea filmului Ghepardul al lui Luchino Visconti ți-ar putea oferi o oglindă a propriei tale nobilități, învățându-te în același timp cum să gestionezi cu eleganță autoritatea în familie.

FECIOARĂ Pace ție, călătorule! De aici, din pridvorul unde vântul aduce miros de pământ reavăn și unde mai potrivesc un barometru vechi în timp ce ascult o simfonie, am privit spre cerul de duminică, 29 martie. Ca un om care a văzut lumea și a proiectat structuri, îți spun că duminica aceasta este despre tihnă și așezare. Așa prevăd astrele pentru tine, cu sfaturi culese direct de la sursă și strecurate prin filtrul experienței mele. Dacă ai cum, o seară la Ateneul Român pentru un recital de muzică de cameră ar putea fi balsam pentru sufletul tău, ajutându-te să găsești echilibrul și rigoarea necesară pentru a nu cădea în extremele care te pândesc astăzi.

BALANŢĂ Dacă mergi la cumpărături, așteaptă-te ca toată lumea să te urmărească, deoarece gusturile tale sunt fără cusur și ești cel mai bun consilier când vine vorba de raportul calitate-preț. Ești considerat cel mai desăvârșit estet al zodiacului și ai putea chiar să-ți deschizi un blog despre locurile tale preferate, cum sunt ceainăriile sau magazinele de decorațiuni. Lectura romanului Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald îți poate hrăni nevoia de frumos și simțul tău vizual rafinat, fiind o companie perfectă pentru momentele tale de relaxare duminicală.

SCORPION Planeta Venus s-ar părea că-ți ocrotește și-ți favorizează viața sentimentală astăzi, strângând legăturile cu cei dragi de care ai nevoie ca de o ancoră emoțională. Deși ai putea avea unele anxietăți față de săptămâna ce vine, astăzi ai toate șansele să-ți găsești micul colț de fericire și să te simți bine. O vizită la teatru pentru a vedea O scrisoare pierdută te-ar putea detensiona prin râs, oferindu-ți acea detașare necesară față de intrigile cotidiene care uneori pot să te apese.

SĂGETĂTOR Nu te aștepta la rezultate imediate de la acțiunile tale de astăzi și temperează-ți nerăbdarea pentru a evita capcanele întinse de grabă. Sub aripa protectoare a lui Jupiter, puterea ta morală și capacitatea de a îndura frustrările pot să fie în creștere, așa că profită de ocazie pentru a te antrena în liniște pentru săptămâna ce urmează. Romanul Lupul de stepă de Hermann Hesse ar putea fi o lectură de referință care să-ți întărească această forță interioară și să te ajute să-ți alungi grijile cu hotărâre.

CAPRICORN Evenimentele zilei par să se învârtă în jurul familiei și al căminului, unde s-ar putea să fie necesar să iei o decizie importantă. Nevoile tale pot intra în conflict cu ale celorlalți membri ai casei, dar efortul comun poate aduce un rezultat satisfăcător, mai ales că ești mai optimist ca niciodată. Vizionarea filmului Moromeții de Stere Gulea îți poate oferi un tablou viu și concret al rânduielilor de familie, ajutându-te să pui lucrurile în perspectivă înainte de a decide soarta unor treburi casnice.

VĂRSĂTOR În ultima zi de weekend, ți-ar putea fi greu să te adaptezi unui climat care ți se poate părea rigid sau primitiv, tu fiind mereu cu ochii ațintiți spre viitor. Totuși, nu te feri de simplele plăceri ale vieții, chiar dacă te temi să nu pari un boem superficial; ai grijă doar la micile accese de aroganță. Ascultarea Simfoniei a IX-a a maestrului Beethoven îți poate hrăni idealurile înalte și spiritul vizionar, amintindu-ți că marile schimbări încep de la bucuria pură a prezentului.

PEŞTI Dacă reușești să-ți pui grijile în perspectivă și să negociezi o schimbare de atitudine, poți avea motive obiective să fii mândru de tine la finalul zilei. Conjunctura astrală te poate îndemna, însă, la moderație, căci excesele de lene sau lăcomie pot dăuna și ai putea plăti mâine cu vârf și îndesat. Răsfoirea unui volum de poezii de Mihai Eminescu, în special cele care vorbesc despre natură, te poate ajuta să apreciezi lucrurile bune cu măsură, fără să simți că au intrat zilele în sac.