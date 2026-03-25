BERBEC Se pare că joi, rânduiala stelelor te-ar putea pune în fața unei încercări la serviciu. Planetele par să se fi vorbit să arunce o umbră peste ce ai tu de făcut, silindu-te să cauți în adâncul tău ce te mână cu adevărat în luptă. S-ar putea ca niște relații mai tensionate între colegi să-ți pună piedici, chiar dacă tu n-ai nicio vină în toată tărășenia. Poate fi mai înțelept să aștepți până se mai liniștesc apele înainte să le vorbești de planurile tale de investiție celor care te-ar putea sprijini. Mai rabdă un pic până se așază lucrurile în matca lor!

TAUR Mersul astrelor arată că ar trebui să ai parte de o vlagă destul de mare astăzi. Totuși, n-ar fi de bun augur să pui presiune pe cei de lângă tine, ci mai degrabă să fii mai răbdător și mai îngăduitor, ca un pom care așteaptă să dea rodul. Planeta Venus pare să-ți poarte de grijă, așa că s-ar putea să ai noroc în cele ale dragostei. Decât să te tot gândești la ofurile trecute, mai bine ai privi drept înainte, ca într-un peisaj de munte scăldat în soare. Dacă înveți să-ți strunești inima, fără frică, s-ar putea să ai parte de niște surprize tare plăcute.

GEMENI Astăzi, stelele par să te pună în situația de a învăța cum să-ți pui emoțiile la punct și să-ți liniștești zbuciumul interior. S-ar putea să ai nevoie de pauze dese ca să nu ți se termine puterile în fața greutăților, căci e mai bine să previi decât să trebuiască să oblojești răni mai târziu. Ca să nu te trezești într-o situație strâmtă, ar fi bine să-ți rânduiești lucrurile și să-ți dai un răgaz de odihnă. Ca un mecanism fin care are nevoie de calibrare, caută liniștea unei muzici clasice pentru a-ți regăsi echilibrul.

RAC S-ar părea că te simți un pic rătăcit astăzi și ai putea alege să te adăpostești în muncă, așa cum faci de obicei când n-ai tihnă în suflet. Stelele spun că ar fi bine să-ți asculți glasul inimii tot timpul, ca să-ți poți stăpâni firea care se schimbă după cum bate vântul. Joi ar putea fi ziua în care, sub ocrotirea Lunii, să pui lucrurile în rânduială în familie sau printre prieteni. E ca atunci când pregătești un decoct de plante: trebuie măsură, timp și multă atenție ca rezultatul să fie unul tămăduitor pentru toți ai tăi.

LEU Așezarea astrelor ți-ar putea aduce un suflu nou care să-ți pună în valoare talentele de creator. Ar putea fi fi un moment bun să te apleci asupra unor subiecte mai grele care te pasionează sau să descurci niște ițe mai încurcate. Când se lasă seara, s-ar putea să fie mai bine să fugi de locurile zgomotoase și de distracțiile care nu-ți aduc nicio bucurie reală. Mai degrabă ai alege o seară tihnită, cu o muzică bună, un film vechi sau gătitul unei mâncări savuroase la tine acasă. Liniștea serii poate fi mai de preț decât orice paradă deșartă.

FECIOARĂ Joi s-ar putea să fie ziua în care să găsești numitorul comun între ce e util și ce e plăcut în viața ta. Ar putea fi de dorit să mai lași din povara simțului datoriei și să-ți dai timp să te relaxezi și să te mai și veselești un pic. Dacă simți că nu știi încotro s-o apuci, s-ar putea să fie bine să te concentrezi pe ce-ți dorește inima cu adevărat. Fugi de oamenii care te fac să te simți strâmtorat și te-ai putea simți ca nou, în deplină armonie cu tot ce te înconjoară. Ca o grădină lăsată să respire, vei înflori doar atunci când scapi de buruieni.

BALANŢĂ Stelele par să-ți spună că ai de ales: ori îți pui treburile în ordine, ori te împrăștii în toate direcțiile, cu mintea în o sută de locuri. Planeta Jupiter ți-ar putea oferi căile cele mai bune pentru a-ți termina treburile la serviciu și pentru a-ți ușura toate demersurile. Dacă te bate gândul să încerci ceva nou, s-ar putea ca astrele să te sprijine în această aventură o bună bucată de vreme. Ca un inginer care proiectează o structură nouă, asigură-te că fundația este trainică înainte să te lansezi în necunoscut cu tot entuziasmul.

SCORPION Ziua de joi s-ar putea să fie numai bună pentru a porni o activitate de unul singur sau pentru a lua inițiativa. Gândurile tale par să fie clare și așezate ca apa de izvor, dar ai grijă să nu ceri prea mult de la cei din jur. Datorită influenței Lunii, s-ar putea să se ivească un moment prielnic pentru mai mult romantism și apropiere. Spre seară, s-ar putea să primești o veste care să nu te miște prea tare, fiind nici prea bună, nici prea rea, ca o zi de primăvară lungă. Păstrează-ți rigoarea, dar nu uita să fii om cu cei de lângă tine.

SĂGETĂTOR Joi, sub privirea aspră a planetei Marte, s-ar putea să simți că s-au adunat prea multe tensiuni în viața ta. S-ar părea că ai îndurat niște apăsări care te-au adus aproape de capătul puterilor și al răbdării. S-ar putea să simți o revoltă mare față de cei care vor să-ți impună reguli și să-ți fure libertatea pe care o prețuiești atât de mult. Stelele spun că ar fi bine să-ți recâștigi poziția și să-ți faci un pic de spațiu ca să poți rezista atacurilor. Ascultă un pic de muzică epică, te poate ajuta să-ți regăsești forța interioară de a merge mai departe.

CAPRICORN Ritmul vieții pare să se iuțească astăzi și s-ar putea să fie nevoie de un efort serios ca să poți ține pasul. N-ar avea niciun rost să pui prea multă presiune pe umerii tăi sau să fii prea poruncitor cu cei de lângă tine. Dacă ești organizat și eficient, s-ar putea să poți înainta așa cum scrie la carte. Totuși, joi s-ar putea să fii plin de planuri, dar să-ți cam lipsească rigoarea în amănunte. Dacă ai un coleg Fecioară, s-ar putea să fie o idee bună să-i ceri ajutorul pentru micile detalii care-ți pot scăpa.

VĂRSĂTOR Joi, stelele îți pot da de înțeles să nu te mai amărăști cu gândul la vechile nereușite în dragoste, căci n-are rost să-ți pierzi încrederea în oameni. Trăiește ce ai de trăit acum, fără să te mai lași tras înapoi de ce a fost odată în trecut. Unii oameni de lângă tine s-ar putea să te sfătuiască să nu te grăbești prea tare și s-ar părea că nu greșesc deloc. Ar putea fi o idee bună să pleci urechea la vorbele bune ale celor care-ți vor binele cu adevărat. Ca un motor care are nevoie de timp să se încălzească, nu forța nota înainte de vreme.

PEŞTI Se vede că ai ținte înalte și o dorință mare de a face ceva însemnat cu viața ta, ceea ce e de lăudat. Dar ai mare grijă, joi, să nu te lași amăgit de promisiuni care sună prea frumos ca să fie adevărate. Influențele de sus par să fie bune pentru a crea ceva nou sau pentru a porni o afacere de viitor. Totuși, discuțiile de astăzi s-ar putea să fie cam pline de patimă, așa că ferește-te de pornirile pripite care pot strica totul. Ca un bun observator al naturii, măsoară de zece ori înainte să tai o singură dată.