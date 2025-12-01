Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a făcut noi dezvăluiri în detaliu despre modul în care a fost adus Horațiu Potra în România și a respins categoric afirmațiile potrivit cărora liderul mercenarilor ar fi revenit în țară de bunăvoie.

Oficialul a explicat la România TV că procedurile derulate în Emiratele Arabe Unite au reprezentat un proces de extrădare, nu un act voluntar din partea lui Potra, contrar celor susținute recent prin intermediul avocaților.

Horațiu Potra, cunoscut drept susținător al lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, transmisese prin apărătorii săi că ar fi revenit voluntar în România, încercând să convingă instanța să îl lase în libertate pe motiv că ar fi colaborat și că ar fi acceptat procedurile.

Argumentul său central era acela că extrădarea ar fi decurs rapid și fără opoziție din partea lui. În fața acestor afirmații, ministrul Justiției a explicat însă că realitatea a fost cu totul alta.

Radu Marinescu a precizat că pe numele lui Potra, dar și al celorlalți membri ai grupului căutat, exista un mandat de arestare emis de autoritățile judiciare din România, ceea ce îi plasa deja în categoria persoanelor private de libertate. Potrivit ministrului, indivizii nu se mai aflau pe teritoriul țării în momentul emiterii documentelor, ceea ce a făcut necesară localizarea și reținerea lor în Emiratele Arabe Unite.

Oficialul a explicat că, după identificarea acestora, România a transmis autorităților din Emirate o cerere oficială de extrădare, beneficiind de o cooperare judiciară solidă, pe care a ținut să o menționeze și să o aprecieze public. El a subliniat că reținerea în Emirate și aducerea lor în România au fost efectele directe ale acestei cereri de extrădare formulate de statul român.

În privința pretenției lui Potra privind „venirea voluntară”, ministrul a afirmat că acest lucru ar fi însemnat ca el să se urce singur într-un avion și să se prezinte autorităților române. Radu Marinescu a arătat că imaginile publice au demonstrat exact contrariul, Potra fiind escortat de polițiști și apoi încarcerat conform mandatului aflat în vigoare.

El a admis că faptul că Potra și ceilalți nu au contestat extrădarea a scurtat procedurile, însă a subliniat că acest lucru nu schimbă natura juridică a operațiunii, care a fost o extrădare în toată regula, bazată pe o solicitare temeinic argumentată.

„Sunt câteva chestiuni de lămurit aici. În primul rând, pe numele lui Horațiu Potra și al celorlalți, care erau căutați împreună cu dânsul, a existat un mandat de arestare, care a fost dispus de autoritățile judiciare din România, ceea ce înseamnă că aceste persoane erau private de libertate. Nu au fost găsiți în țară, au plecat de pe teritoriul României, astfel încât, după ce au fost identificați în Emiratele Arabe Unite, România a formulat o cerere de extrădare a acestora, care a fost transmisă autorităților din Emirate, cu care am avut și avem în continuare o foarte bună cooperare judiciară și le mulțumim pentru acest lucru. Iar în temeiul acestei cereri de extrădare, dumnealor au fost privați de libertate acolo, adică a fost pusă în valoare solicitarea juridică a României și aducerea lor în țară a fost rezultatul unei extrădări. Cu alte cuvinte, nu a fost o venire voluntară a dânșilor, pentru că o venire voluntară ar fi însemnat să se urce în avion și să vină în România. După cum ați văzut, au venit sub escortă polițienească, au fost încarcerați, pentru că există acest mandat de arestare. În ceea ce privește poziția dumnealor în cadrul procedurii de extrădare, sigur că aceasta are relevanță și, nefăcând o poziție față de solicitarea de extrădare, timpul a fost scurtat, dar asta nu înseamnă sub nicio formă că solicitarea de extrădare a României, foarte bine fundamentată, foarte bine argumentată, nu ar fi fost finalizată cu succes”, a afirmat Radu Marinescu pentru postul de televiziune.

Radu Marinescu a fost întrebat și despre măsurile pe care justiția le ia în contextul apropierii unei noi runde de alegeri, cele locale parțiale, în condițiile în care, potrivit acuzațiilor, cazul Horațiu Potra ar fi vizat destabilizarea ordinii constituționale la scrutinul precedent.

Ministrul a transmis că sistemul judiciar reacționează ferm la încălcări grave ale legii și că autoritățile române au pregătite măsuri pentru a preveni orice tentativă similară.

El a precizat că nu poate comenta proceduri judiciare în derulare, dar a dat asigurări că structurile statului sunt vigilente și hotărâte să protejeze ordinea constituțională.

Radu Marinescu a afirmat că instituțiile speră ca viitoarele alegeri, care vor avea loc duminică, să se desfășoare în mod legal, corect și democratic, fără repetarea unor incidente de tipul celor investigate în cazul Potra.