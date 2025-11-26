Decizia reprezintă o retragere strategică de pe două piețe pe care Hervis le consideră tot mai orientate către segmentul fashion, în timp ce grupul își concentrează activitatea pe piețele considerate „de bază”, respectiv Austria, Slovenia și Croația. Tranzacția cuprinde transferul a 49 de magazine din România și 29 din Ungaria, împreună cu întregul personal operativ.

Preluarea este condiționată de obținerea aprobărilor din partea autorităților de concurență din cele două țări. Frasers Group a anunțat că tranzacția va fi finalizată imediat după emiterea acestor avize, însă nu a indicat un termen estimativ. Detaliile legate de prețul achiziției și de condițiile contractuale nu au fost făcute publice, întrucât părțile au invocat clauze de confidențialitate.

În urma acestei retrageri, operațiunile Hervis din Austria, Slovenia și Croația nu vor fi afectate. Magazinele din aceste state vor continua să funcționeze sub conducerea directă a grupului SPAR, iar angajații își vor păstra locurile de muncă. Compania explică faptul că decizia de a vinde subsidiarele din România și Ungaria este una strategică, influențată de schimbările în comportamentul consumatorilor și de diferențele de poziționare ale piețelor din această regiune.

Frasers Group își întărește astfel prezența în retailul sportiv din Europa Centrală și de Est, achiziția celor 78 de magazine Hervis reprezentând una dintre cele mai importante extinderi ale companiei britanice în această zonă. Angajații vor fi preluați integral, ceea ce sugerează o tranziție operațională stabilă după finalizarea tranzacției. Deși compania nu a comunicat încă planurile pentru magazinele din România și Ungaria, în piață există posibilitatea ca unele unități să fie rebranduite sub marca Sports Direct, un proces întâlnit și în alte achiziții anterioare ale grupului.

Până la închiderea tranzacției, operațiunile Hervis continuă normal, inclusiv activitatea online din România, care derulează campanii comerciale specifice sezonului. La nivel local, Hervis România reprezenta un business important, cu o cifră de afaceri de aproximativ 342 de milioane de lei în anul precedent și peste 550 de angajați. Achiziția marchează o schimbare semnificativă în structura pieței de retail sportiv din România, dominată de câțiva jucători internaționali majori.

Decizia de vânzare survine după un an financiar dificil pentru Hervis, care a înregistrat pierderi de 43 de milioane de euro în 2024, conform datelor din registrul companiilor austriece. În același an, compania opera 227 de magazine în cinci țări și a generat vânzări brute de peste 490 de milioane de euro, însă marjele reduse și competiția puternică au afectat profitabilitatea.

CEO-ul companiei, Ulrich Hanfeld, a explicat la nivel intern că piețele din România și Ungaria au evoluat într-o direcție mai apropiată de segmentul fashion decât de retailul sportiv, ceea ce a generat o nepotrivire strategică pentru modelul Hervis. Grupul își propune acum să își consolideze poziționarea în țările în care brandul are o tradiție mai puternică și o cotă de piață stabilă, precum Austria, Slovenia și Croația.