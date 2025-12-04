Înscrierea în competiție este gratuită și poate fi realizată până în data de 10 decembrie prin accesarea site-ului oficial HealthON Hackathon.

Bugetul de premii al HealthON Hackathon este în valoare totală de 20.000 de euro. AC HELCOR, companie farmaceutică românească specializată în cercetare, dezvoltare și producție de medicamente, va oferi fonduri de tip pre-seed în valoare totală de 14.000 de euro. Totodată, MPR Agency, agenție de marketing și comunicare specializată în industria sănătății, va pune la dispoziția marilor câștigători ai competiției servicii de marketing în valoare de 6.000 de euro.

Hackathon-ul se desfășoară pe parcursul unei zile întregi, pe 17 decembrie 2025, în intervalul orar 9:00 – 19:00, iar participanţii vor avea parte de sesiuni de mentorat, lucru în echipă pentru dezvoltarea soluţiei, prototipare, pregătirea prezentării finale şi jurizare.

Cei care își doresc să participe la HealthON Hackathon se pot înscrie fie individual, fie în echipe deja formate de până la 5 persoane. Pe parcursul evenimentului, cu ajutorul specialiștilor și mentorilor prezenți, participanții vor dezvolta prototipuri care să adreseze cele cinci provocări propuse de organizatori:

Screening şi prevenţie – dezvoltarea unui instrument digital care să crească gradul de conștientizare, să faciliteze accesul la servicii de prevenție și să consolideze încrederea populației în sistemul medical, prin transparență și informare corectă.

Nutriţie personalizată şi stil de viaţă – crearea unui instrument digital care sprijină educația preventivă prin alimentație și stil de viață, transformând prevenția într-un demers de familie – aplicat, accesibil și validat științific.

Combaterea dezinformării în sănătate – crearea unui instrument care sprijină autoritățile, profesioniștii din domeniul medical și populația să reacționeze rapid la dezinformare, promovând educația corectă, bazată pe dovezi și încrederea în sursele oficiale.

Inovație în prepararea şi prescrierea medicamentelor – dezvoltarea unui instrument care redă încrederea și valoarea preparatelor magistrale, prin procese sigure, transparente și integrate în fluxul modern al actului medical.

Platformă de colaborare între cercetare şi industrie – accelerarea colaborării între știință și business, pentru ca soluțiile relevante să ajungă mai rapid pe piață și să genereze impact real în sistemul de sănătate.

Juriul HealthON Hackathon este format din personalități care își lasă amprenta asupra sistemului medical din România:

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Cristian Hotoboc, Președinte PALMED

Simona Pârvu, Director General INSP

Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu, decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF Carol Davila

Dr. Coriolan Pop, Președinte AC HELCOR

Andreea Cristea, CEO MPR Agency

Prof. Univ. Dr. Valentina Uivarosi, Prorector UMFCD

Prof. Univ. Dr. Cristina Pîrvu, Director școala doctorală UMFCD

Criteriile pe baza cărora membrii juriului vor alege câștigătorii HealthON Hackathon sunt următoarele:

Claritatea, fezabilitatea și coerența proiectului (pondere 15%); Relevanța ideii față de temele medicale prestabilite (pondere 10%); Definirea clară a grupului-țintă și a beneficiilor aduse (pondere 10%); Caracterul inovator și componenta tehnologică a soluției (pondere 15%); Explicarea funcționalităților și a integrării tehnologice (pondere 10%); Impactul estimat și potențialul de scalabilitate (pondere 15%); Calificările și competențele echipei în raport cu domeniul (pondere 10%); Existența unui plan general de utilizare a finanțării (pondere 15%).

HealthON Hackathon este un proiect inițiat de Fundația Farmacist Elena Pop.

Partener instituțional: Ministerul Sănătății.

Parteneri strategici: Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private din România (PALMED) și MPR Agency, agenție de marketing și comunicare specializată în industria de sănătate, partener exclusiv Global Health Marketing & Communications în România.