Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a atras atenția că românii suportă din propriul buzunar aproximativ 30% din costul serviciilor medicale, un nivel mult peste media europeană.

El a afirmat că această proporție, evidențiată într-un studiu al Academiei de Studii Economice publicat în urmă cu câteva luni, arată că, din fiecare 10 lei cheltuiți în sistemul medical, 3 lei provin direct de la pacient – o situație pe care a descris-o drept anormală și neîntâlnită în statele dezvoltate din Europa.

„Probabil că vi se pare ciudat că un preşedinte al Casei de Asigurări de Sănătate, care este un asigurator social de servicii de sănătate, să vorbească despre asigurări complementare. Să vă spun de ce vorbesc eu despre lucrurile astea: pentru că, la fel cum opinia publică a putut să constate, cel puţin din studiul pe care l-a publicat Academia de Studii Economice în urmă cu aproximativ o jumătate de an, 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal, nu se întâmplă niciunde în lumea civilizată, în Europa civilizată acest lucru”, a afirmat Horațiu Moldovan.

Moldovan a explicat că, deși în multe țări există contribuții ale pacienților, acestea sunt semnificativ mai reduse, deoarece sistemele medicale funcționează cu ajutorul unor asigurări complementare de sănătate, fie de stat, fie private.

El a subliniat că un astfel de mecanism reduce presiunea financiară asupra populației și contribuie la sustenabilitatea sistemului.

Șeful CNAS a susținut necesitatea dezvoltării asigurărilor complementare și în România și a afirmat că acestea ar trebui încurajate prin măsuri fiscale.

Potrivit lui, introducerea unor facilități pentru cei care încheie polițe complementare, după modelul altor țări europene, ar putea stimula atât angajații, cât și angajatorii să contribuie la aceste forme suplimentare de protecție medicală.

„Atât angajatul, cât şi angajatorul să fie tentat să cheltuiască o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate prin aceste facilităţi fiscale”, a mai afirmat șeful CNAS.

Moldovan a precizat că un astfel de cadru ar crea un sistem mai echitabil și ar reduce povara financiară care apasă în prezent asupra pacienților.