Unul dintre cele mai importante momente pentru PALMED din ultimii ani a fost organizarea Galei Europene a Spitalelor Private (European Private Hospital Awards), ediția 2024, un eveniment organizat în premieră pentru România. „A fost un moment de referință pentru PALMED și pentru sistemul medical privat din România”, spune Cristian Hotoboc. „Evenimentul a reunit reprezentanți ai sistemelor de sănătate din 12 state membre ale Uniunii Europene, confirmând rolul activ al României în dialogul european privind excelența și sustenabilitatea serviciilor medicale private”, detaliază președintele PALMED.

Pentru anul în curs, Patronatul își concentrează activitatea pe menținerea stabilității și transparenței decizionale în sectorul de sănătate. „PALMED continuă să fie un partener de dialog responsabil și constructiv al autorităților, promovând politici publice echilibrate și predictibile, în beneficiul pacienților și al furnizorilor privați”, adaugă el. PALMED a fost inclus de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, iar cu această ocazie, Cristian Hotoboc a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre performanțele din ultimii ani, dar și despre planurile de viitor ale patronatului.

CAPITAL: Care considerați că a fost cel mai important proiect pe care l-ați girat din poziția de președinte PALMED?

CRISTIAN HOTOBOC: Unul dintre cele mai importante momente pentru PALMED și, implicit, pentru sistemul medical privat din România a fost organizarea Galei Europene a Spitalelor Private (European Private Hospital Awards), ediția 2024, în premieră pentru România, la București. Evenimentul a reunit reprezentanți ai sistemelor de sănătate din 12 state membre ale Uniunii Europene, confirmând rolul activ al României în dialogul european privind excelența și sustenabilitatea serviciilor medicale private.

C: Care sunt principalele preocupări ale PALMED pentru anul în curs?

CH: Prioritatea noastră este menținerea stabilității și a transparenței decizionale în sectorul de sănătate. PALMED continuă să fie un partener de dialog responsabil și constructiv al autorităților, promovând politici publice echilibrate și predictibile, în beneficiul pacienților și al furnizorilor privați de servicii medicale.

C: Care sunt obiectivele PALMED și cum se desfășoară activitatea instituției?

CH: PALMED își desfășoară activitatea pe baza unui dialog permanent și proactiv cu autoritățile centrale și locale din domeniul sănătății.

Obiectivele principale sunt:

consolidarea colaborării public–privat,

asigurarea unui cadru legislativ echitabil,

creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale.

Ne definim printr-o abordare pragmatică, orientată spre soluții și sustenabilitate.

C: Care este cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în funcția pe care o exercitați acum?

CH: Cea mai mare provocare rămâne instabilitatea instituțională, determinată de schimbările frecvente ale miniștrilor sănătății și ale președinților CNAS.

Această fluctuație impune reluarea constantă a discuțiilor și reconstrucția canalelor de dialog, afectând continuitatea inițiativelor strategice.

C: Cum credeți că va arăta PALMED peste 10 ani?

CH: Peste zece ani, PALMED va fi exact așa cum își doresc membrii săi – o organizație puternică, coerentă și implicată, care să continue să reprezinte, cu integritate, interesele furnizorilor privați și să contribuie la modernizarea sistemului medical românesc.

C: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă PALMED?

CH: Cele mai mari provocări țin de gestionarea crizelor, instabilității politice și legislative, precum și de nevoia de a menține un echilibru între sustenabilitatea economică și calitatea actului medical.

PALMED acționează constant pentru ca schimbările legislative să nu creeze dezechilibre între sectorul public și cel privat.

C: Cum vedeți viitorul sistemului medical prin prisma priorităților PALMED?

CH: Privim viitorul cu încredere și optimism. România beneficiază de investiții importante în infrastructura medicală și în digitalizare, iar dacă va exista coerență legislativă și predictibilitate, sistemul medical poate deveni un exemplu de echilibru între eficiență, accesibilitate și calitate.