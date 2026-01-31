În aceste conturi, numite în limbaj bancar „conturi fără titular activ”, se află miliarde de euro nefolosiți de ani de zile, fie pentru că titularii au decedat fără moștenitori, fie pentru că sumele au fost pur și simplu uitate. Estimările variază între 2 și 9 miliarde de euro, iar un raport comandat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării menționează chiar până la 4,2 miliarde de euro, conform Inside Digital.

Planul guvernamental prevede crearea unui fond special revolving cu bani proveniți din aceste conturi, în ideea de a sprijini inovațiile sociale, însă detaliile privind criteriile de selecție și termenele nu sunt clar stabilite.

Lipsa unei definiții legale stricte pentru conturile fără titular activ, Germania neavând un cadru unitar similar altor state europene, complică implementarea măsurii. Conform unei informări a Bundestagului din 2019, un astfel de cont este considerat „fără contact cu titularul sau beneficiarii săi de o perioadă îndelungată”.

Reprezentanții băncilor avertizează că timpul și claritatea regulilor sunt esențiale. Juristul-șef al asociației bancare germane, Thorsten Höche, subliniază că intervenția statului fără reguli precise ar putea încălca drepturile de proprietate ale clienților sau ale moștenitorilor acestora.

„Problema unui cont fără mișcare este problema duratei – după ce interval de timp ar putea statul să intervină?”, a declarat Thorsten Höche, jurist-șef al asociației bancare germane.

În prezent, legislația prevede că, în cazul decesului titularului, băncile trebuie mai întâi să caute moștenitorii legali; dacă nu există succesori și statul nu revendică suma, creanța se prescrie după 30 de ani, iar băncile o scot din evidențe și o impozitează ca profit.

Totuși, dacă titularul reapare ulterior, banca este obligată să restituie sumele, ceea ce ridică întrebări despre funcționarea fondului guvernamental.

Criticii planului consideră că acesta reprezintă un precedent riscant de intervenționism asupra proprietății private. Asociația bancară cere reguli clare și garanții ferme pentru titularii conturilor, avertizând că unele dintre acestea ar putea aparține încă unor persoane în viață, dar greu de contactat.

„Este un potențial intervenționism asupra proprietății private”, avertizează reprezentanții sectorului financiar, care cer reguli precise și garanții ferme pentru titulari.

Presa germană, inclusiv MDR, a relatat pozițiile divergente dintre guvern și sectorul bancar, subliniind cadrul juridic incomplet care complică aplicarea măsurii. În paralel, persoanele care suspectează existența unor conturi uitate ale rudelor pot apela la un serviciu gratuit de căutare oferit de asociația bancară, însă numai pe baza unui motiv întemeiat.

Până la adoptarea unei legi clare, miliardele de euro rămân blocate între intențiile statului și rezervele sistemului financiar.