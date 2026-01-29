Programul SAFE este gândit astfel încât să conserve structuri politice existente în Europa și să direcționeze fondurile către marile industrii de armament. România primește bani împrumutați, pe care îi va da înapoi, iar cu acești bani cumpără armament de la Germania și Franța, la costuri foarte mari.

Octavian Hoandră a susținut în cadrul podcastului că România nu mai este condusă din interior, ci are o conducere geostrategică externă. El a menționat Parisul și Berlinul ca centre de decizie și a spus că vizitele oficiale fără rezultate clare ar fi, de fapt, întâlniri în care li se transmit ordine politicienilor români.

Octavian Hoandră: Acest program, la mintea mea mediocră, este creat special pentru a conserva ultimele rămășițe de neomarxism din Europa. Țara cea mai cea mai bogată în lași și în nemernici fiind România, ea nu mai este condusă de mult din țară, ci are o conducere geostrategică. Este condusă de la Paris și condusă de la Berlin. Deci vizitele astea cu miniștrii fără miniștri sunt niște vizite în care li se spune ce au de făcut.

Robert Turcescu a spus că România ar fi trecut de sub influența franceză, asociată cu Emmanuel Macron, într-o zonă de influență germană, legată de Friedrich Merz. El a formulat ideea ca o schimbare de „zodie” politică, sugerând o repoziționare strategică.

Octavian Hoandră a completat și a spus că influența nu aparține unei singure țări, menționând și Austria ca actor cu interese directe. În viziunea lui, fiecare dintre aceste state ar avea câștiguri concrete, în timp ce România ar avea puțini politicieni dispuși să se opună.

Hoandră a spus că liderii politici români ar fi primit un mesaj clar după formarea guvernului. El a afirmat că Ilie Bolojan ar fi fost chemat imediat după preluarea funcției și că mesajul ar fi fost unul legat de menținerea stabilității și evitarea conflictelor interne.

Potrivit lui Hoandră, politicienilor li s-ar fi transmis că trebuie să rămână împreună la guvernare și să mimeze eventualele conflicte. El a spus că disputele publice ar fi, de fapt, simple puneri în scenă, fără efect real asupra configurației puterii.

Hoandră a menționat și declarațiile publice ale lui Sorin Grindeanu, pe care le-a descris ca parte dintr-un joc politic lipsit de substanță. El a spus că aceste tensiuni ar fi doar un teatru pentru public, în timp ce deciziile reale ar fi luate în altă parte.