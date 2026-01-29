Ungaria critică România după ce țara noastră a primit sume foarte mari pentru apărare și pune sub semnul întrebării starea industriei militare românești. Publicația Világgazdaság descrie o situație tristă: fabrici de armament în ruină, hale abandonate și iarbă care crește în locurile unde ar fi trebuit să se producă echipamente, în timp ce Bucureștiul primește rapid bani din fonduri europene.

Articolul reaprinde tensiunile dintre Budapesta și București și readuce discuția despre dubla măsură a Uniunii Europene. În timp ce Ungaria este investigată pentru un împrumut SAFE, România a primit imediat aprobarea Bruxelles-ului.

Situația industriei militare românești: fabricile sunt în ruină, iarba crește pe linia de producție, iar armata așteaptă echipamente noi. Chestiunea a fost recunoscută chiar de ministrul apărării, Radu Miruță, care a spus că, deși companiile de stat primesc sute de milioane de dolari din UE și SUA, ele nu produc nimic. O parte din bani nu poate fi urmărită, iar firmele nu reușesc să onoreze comenzi noi.

Ministrul a spus clar că situația este o „nebunie” și că, deși armata are nevoie de echipamente moderne, în fabrici crește iarbă. Ultima șansă pentru industria militară românească este programul european SAFE, care poate aduce peste 16 miliarde de euro pentru investiții și dezvoltare militară.

Problema este că firmele de stat nu au început să producă: au primit banii, dar s-au plâns de probleme legale, precum TVA-ul, și nu au muncit efectiv. Aceasta a fost rezolvată printr-o hotărâre de guvern, dar problemele rămân.

Ministrul spune că scopul nu este doar să reducem importurile, ci să producem echipamente militare moderne în România, cu tehnologie adusă aici și implicarea sectorului privat. Proiectele nici măcar nu au început. Ideea este că, pentru a primi bani din SAFE, companiile trebuie să aducă tehnologia, să construiască hale și să pregătească muncitori români. Aceste cunoștințe vor rămâne în țară. Dacă nici asta nu funcționează, „nu mai există speranță pentru industria militară românească”.

Chiar dacă sunt probleme și controverse, Bruxelles-ul a aprobat deja fondurile SAFE pentru România, asigurând astfel bani pentru investițiile în industria militară. În schimb, Ungaria încă este investigată de Comisia Europeană pentru reguli de achiziții și control, înainte de a primi un împrumut similar.

România a primit banii rapid, în timp ce Ungaria trebuie să aștepte rezultatul anchetei. Guvernul de la Budapesta spune că este vorba de represalii politice, pentru că fondurile SAFE sunt destinate dezvoltării apărării și siguranței familiilor ungare. Totuși, Bruxelles-ul continuă să critice Ungaria și blochează aprobarea împrumutului printr-o anchetă considerată exagerată.