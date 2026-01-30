Expertul contabil Radu Georgescu susține că populația și companiile din România sunt supuse, de mai bine de un an, unui adevărat „bombardament” de creșteri de taxe, iar singura formă reală de protecție rămasă este identificarea unor metode legale prin care povara fiscală să fie redusă.

Cu o experiență de 25 de ani în contabilitate, acesta afirmă că întrebările legate de forma optimă de organizare – SRL sau PFA – și de modul de impozitare, pe venit sau pe profit, sunt mai frecvente ca niciodată.

Radu Georgescu arată că actualul Guvern a reușit ceea ce niciun executiv din ultimii 25 de ani nu a făcut: majorarea taxelor atât pentru SRL-uri, cât și pentru PFA-uri, până la un nivel la care taxele totale depășesc 30% din câștiguri.

Potrivit lui, o asemenea situație nu s-a mai întâlnit în România în ultimele două decenii și jumătate și reprezintă o lovitură directă dată mediului antreprenorial.

În acest context, expertul contabil consideră că este aproape irațional ca un angajat să renunțe la siguranța unui salariu pentru a porni o afacere în România.

Radu Georgescu subliniază, pe pagina sa de Facebook, că statul nu oferă sprijin real mediului privat, iar antreprenorii se confruntă cu cea mai mare inflație din Europa și cu dobânzi ridicate la credite. Chiar și în situația în care reușesc să obțină profit, statul ar urma să le preia peste 30% din câștiguri.

Expertul compară situația României cu cea a Bulgariei, pe care o descrie drept mult mai prietenoasă cu mediul privat. El amintește că impozitul pe profit este de 10% în Bulgaria, față de 16% în România, iar impozitul pe dividende este de 5%, comparativ cu 16% pe plan local.

În plus, dobânzile la creditele bancare sunt semnificativ mai mici, de aproximativ 4%, față de 9% în România. Radu Georgescu mai arată că tot mai multe firme românești se mută peste Dunăre, iar firmele de contabilitate din Ruse angajează contabili români pentru a face față cererii.

În final, Radu Georgescu precizează că, la solicitarea publicului, a făcut public un fișier de calcul pentru taxele aplicabile salariaților, SRL-urilor, PFA-urilor și drepturilor de autor, considerând că acest instrument poate fi de real ajutor celor interesați.