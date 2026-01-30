Taxele ridicate descurajează antreprenoriatul în țara noastră, avertizează Radu Georgescu: Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în România în ultimii 25 de ani de când sunt contabil
Expertul contabil Radu Georgescu susține că populația și companiile din România sunt supuse, de mai bine de un an, unui adevărat „bombardament” de creșteri de taxe, iar singura formă reală de protecție rămasă este identificarea unor metode legale prin care povara fiscală să fie redusă.
Cu o experiență de 25 de ani în contabilitate, acesta afirmă că întrebările legate de forma optimă de organizare – SRL sau PFA – și de modul de impozitare, pe venit sau pe profit, sunt mai frecvente ca niciodată.
Radu Georgescu arată că actualul Guvern a reușit ceea ce niciun executiv din ultimii 25 de ani nu a făcut: majorarea taxelor atât pentru SRL-uri, cât și pentru PFA-uri, până la un nivel la care taxele totale depășesc 30% din câștiguri.
Potrivit lui, o asemenea situație nu s-a mai întâlnit în România în ultimele două decenii și jumătate și reprezintă o lovitură directă dată mediului antreprenorial.
Comparația cu Bulgaria, tot mai des invocată
În acest context, expertul contabil consideră că este aproape irațional ca un angajat să renunțe la siguranța unui salariu pentru a porni o afacere în România.
Radu Georgescu subliniază, pe pagina sa de Facebook, că statul nu oferă sprijin real mediului privat, iar antreprenorii se confruntă cu cea mai mare inflație din Europa și cu dobânzi ridicate la credite. Chiar și în situația în care reușesc să obțină profit, statul ar urma să le preia peste 30% din câștiguri.
Expertul compară situația României cu cea a Bulgariei, pe care o descrie drept mult mai prietenoasă cu mediul privat. El amintește că impozitul pe profit este de 10% în Bulgaria, față de 16% în România, iar impozitul pe dividende este de 5%, comparativ cu 16% pe plan local.
În plus, dobânzile la creditele bancare sunt semnificativ mai mici, de aproximativ 4%, față de 9% în România. Radu Georgescu mai arată că tot mai multe firme românești se mută peste Dunăre, iar firmele de contabilitate din Ruse angajează contabili români pentru a face față cererii.
În final, Radu Georgescu precizează că, la solicitarea publicului, a făcut public un fișier de calcul pentru taxele aplicabile salariaților, SRL-urilor, PFA-urilor și drepturilor de autor, considerând că acest instrument poate fi de real ajutor celor interesați.
Postarea integrală privind SRL și PFA în România
„De un an populatia si companiile sunt bombardate cu cresteri de taxe
Singura posibilitate de protectie este sa gasesti metode legale prin care sa platesti mai putine taxe
Eu sunt contabil de 25 de ani
In fiecare an primesc intrebarea ce este mai rentabil sa ai : SRL sau PFA?
Cum este mai bine : impozitat la venit sau la profit?
Guvernul actual a reusit ce nu a reusit niciun Guvern din ultimii 25 de ani
In ultimul an Guvernul a crescut taxele pentru SRL-uri si PFA-uri , astfel incat taxele totale depasesc 30% din castigul unui SRL sau PFA
Niciodata nu s-a intamplat asa ceva in Romania in ultimii 25 de ani de cand sunt contabil
Practic Guvernul a dat o bata in cap antrepenoriatului din Romania
In aceste conditii trebuie sa fii masochist sa-ti dai demisia ca angajat si sa incepi o afacere in Romania
Dupa ce ca statul nu te ajuta cu nimic ( din contra , Romania are cea mai mare inflatie din Europa, cele mai mari dobanzi la credite ) daca totusi reusesti sa faci profit, statul iti va lua peste 30% din bani
La sud de Romania este o tara care se numeste Bulgaria
Bulgaria este infinit mai prietenoasa cu mediul privat
Impozitul pe profit in Bulgaria este de 10%. In Romania este 16%
Impozitul pe dividende in Bulgaria este de 5%. In Romania este de 16%
La Ruse, firmele de contabilitate angajeaza contabili romani deoarece multe firme romanesti se muta in Bulgaria
Fiscul din Bulgaria asteapta cu bratele deschise firmele romanesti
Bonus
In Bulgaria dobanda la un credit bancar este de 4%. In Romania este 9%
De la inceputul anului multa lume m-a rugat sa pun public fisierul nostru de calcul taxe pentru salariati, SRL-uri, PFA-uri si drepturi de autor
Acest fisier il gasesti in comentariu
Sigur te va ajuta”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
