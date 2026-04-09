Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un act normativ care prevede înființarea RDDA – un mecanism modern de colectare și analiză a datelor din agricultură.

Proiectul include dezvoltarea unui sistem informatic integrat, capabil să funcționeze în conexiune cu bazele de date agricole deja existente, dar și reorganizarea structurii instituționale din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit autorităților, actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) va fi transformată într-o structură extinsă, adaptată noilor cerințe europene.

Noua rețea va permite integrarea unor indicatori complecși, care vizează nu doar performanța economică, ci și impactul asupra mediului și dimensiunea socială a agriculturii.

Transformarea este determinată de politicile europene majore, precum Pactul Verde, strategia „De la fermă la consumator”, politica de biodiversitate și obiectivele de neutralitate climatică până în 2050.

Adoptarea rapidă a cadrului legal a fost necesară pentru respectarea obligațiilor asumate de România la nivel european.

În acest context, Comisia Europeană a alocat României aproximativ 2,57 milioane de euro pentru transformarea rețelei și implementarea noului sistem informatic.

Acesta trebuie să devină complet funcțional începând cu anul 2027.

Ce aduce nou RDDA pentru agricultură

Noua rețea va extinde semnificativ tipul de date colectate, incluzând informații despre impactul agriculturii asupra mediului și despre condițiile sociale din sector.

Datele vor fi utilizate pentru:

elaborarea unor politici agricole mai eficiente

îmbunătățirea serviciilor de consiliere pentru fermieri

creșterea transparenței în sector

consolidarea competitivității agriculturii românești

Buget total de 3,5 milioane de euro

Pentru perioada 2024–2027, bugetul estimat pentru implementarea RDDA este de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Structura finanțării:

Sursă finanțare Valoare Uniunea Europeană 2,58 mil. euro Cofinanțare națională ~930.000 euro Total 3,5 mil. euro

Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea sistemului IT, achiziția de echipamente, angajarea de personal, realizarea de analize și acordarea de stimulente pentru fermieri, estimate la 50 de euro per fermă.

Cine implementează proiectul

Implementarea RDDA va fi realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, printr-o structură specializată care va funcționa ca punct de legătură cu instituțiile europene.

Concluzie

Noua rețea RDDA marchează o schimbare importantă în modul în care România colectează și utilizează datele din agricultură. Proiectul urmărește alinierea la standardele europene și crearea unui sistem modern, capabil să susțină dezvoltarea durabilă a sectorului agricol.