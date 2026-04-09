Sistem nou pentru monitorizarea datelor din agricultură
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, un act normativ care prevede înființarea RDDA – un mecanism modern de colectare și analiză a datelor din agricultură.
Proiectul include dezvoltarea unui sistem informatic integrat, capabil să funcționeze în conexiune cu bazele de date agricole deja existente, dar și reorganizarea structurii instituționale din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
RICA devine RDDA: schimbare majoră în agricultură
Potrivit autorităților, actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) va fi transformată într-o structură extinsă, adaptată noilor cerințe europene.
Noua rețea va permite integrarea unor indicatori complecși, care vizează nu doar performanța economică, ci și impactul asupra mediului și dimensiunea socială a agriculturii.
Transformarea este determinată de politicile europene majore, precum Pactul Verde, strategia „De la fermă la consumator”, politica de biodiversitate și obiectivele de neutralitate climatică până în 2050.
Finanțare europeană de peste 2,5 milioane de euro
Adoptarea rapidă a cadrului legal a fost necesară pentru respectarea obligațiilor asumate de România la nivel european.
În acest context, Comisia Europeană a alocat României aproximativ 2,57 milioane de euro pentru transformarea rețelei și implementarea noului sistem informatic.
Acesta trebuie să devină complet funcțional începând cu anul 2027.
Ce aduce nou RDDA pentru agricultură
Noua rețea va extinde semnificativ tipul de date colectate, incluzând informații despre impactul agriculturii asupra mediului și despre condițiile sociale din sector.
Datele vor fi utilizate pentru:
- elaborarea unor politici agricole mai eficiente
- îmbunătățirea serviciilor de consiliere pentru fermieri
- creșterea transparenței în sector
- consolidarea competitivității agriculturii românești
Buget total de 3,5 milioane de euro
Pentru perioada 2024–2027, bugetul estimat pentru implementarea RDDA este de aproximativ 3,5 milioane de euro.
Structura finanțării:
|
Sursă finanțare
|
Valoare
|
Uniunea Europeană
|
2,58 mil. euro
|
Cofinanțare națională
|
~930.000 euro
|
Total
|
3,5 mil. euro
Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea sistemului IT, achiziția de echipamente, angajarea de personal, realizarea de analize și acordarea de stimulente pentru fermieri, estimate la 50 de euro per fermă.
Cine implementează proiectul
Implementarea RDDA va fi realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, printr-o structură specializată care va funcționa ca punct de legătură cu instituțiile europene.
Concluzie
Noua rețea RDDA marchează o schimbare importantă în modul în care România colectează și utilizează datele din agricultură. Proiectul urmărește alinierea la standardele europene și crearea unui sistem modern, capabil să susțină dezvoltarea durabilă a sectorului agricol.
