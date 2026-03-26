Executivul a aprobat un pachet amplu de modificări şi completări la OUG nr. 62/2025, cu scopul de a asigura implementarea rapidă şi eficientă a Planului naţional de investiţii pentru industria europeană de apărare. Principalele schimbări vizează completarea cadrului instituţional, financiar şi procedural, astfel încât România să evite întârzierile şi blocajele în procesul de achiziţii până la termenul stabilit în 2026.

Ordonanţa introduce şi instrumentul acordului de cooperare, care reglementează obligaţiile industriale de cooperare economică. Recepţia produselor va fi condiţionată de îndeplinirea acestor obligaţii, certificate înainte de livrare. Prin acest mecanism, autorităţile urmăresc ca investiţiile să nu se limiteze la simple achiziţii, ci să genereze efecte economice concrete, inclusiv locuri de muncă şi dezvoltarea capacităţilor industriale în România.

„Pentru Ministerul Finanţelor sunt introduse atribuţii extinse privind gestionarea financiară a programului SAFE. Acesta semnează acordul de împrumut şi acordul operaţional cu Comisia Europeană, administrează fluxurile financiare şi tragerile din împrumut, inclusiv prefinanţarea, şi asigură evidenţa şi utilizarea fondurilor în conformitate cu regulile privind datoria publică. Totodată, Ministerul Finanţelor coordonează mecanismele de control financiar şi centralizează raportările privind justificarea cheltuielilor pe întreaga durată a implementării Planului”, arată Executivul.

Guvernul subliniază că modificările adoptate consolidează capacitatea administrativă a statului de a absorbi finanţarea europeană şi de a implementa rapid proiectele de înzestrare şi dezvoltare industrială în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

În acelaşi timp, actul normativ aduce schimbări şi pentru optimizarea implementării PNRR. Sunt completate şi ajustate prevederile din Legea nr. 102/2024, care aprobă OUG nr. 8/2024 pentru modificarea OUG nr. 124/2021 privind cadrul instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă. Totodată, este actualizată OUG nr. 155/2020 referitoare la elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

„Astfel, se introduce posibilitatea prelungirii duratei contractelor, deciziilor şi ordinelor de finanţare până la 31 august 2026, printr-un mecanism simplificat de notificare. Această procedură elimină birocraţia asociată încheierii actelor adiţionale, asigurând în acelaşi timp verificarea şi validarea de către coordonatorii de reformă sau investiţii, cu un termen de răspuns de 5 zile lucrătoare, iar lipsa unui răspuns produce aprobare tacită”, arată un comunicat oficial.

Pentru componentele cu un volum ridicat de proiecte, precum Valul renovării, Fondul local şi Educaţie, prelungirea contractelor va fi realizată prin notificare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, utilizând platforma informatică proprie, ceea ce permite evitarea procesării individuale a unui număr mare de solicitări.

Totodată, ordonanţa prevede implicarea agenţiilor de dezvoltare regională în monitorizarea tehnică a progresului fizic al investiţiilor, la solicitarea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în baza instrucţiunilor coordonatorului naţional. Măsura are ca scop creşterea flexibilităţii şi eficienţei, precum şi identificarea în timp real a proiectelor cu risc de întârziere, menţinând în acelaşi timp un control centralizat.

„Prin aceste modificări se urmăreşte simplificarea procedurilor administrative, creşterea predictibilităţii şi a siguranţei fluxurilor financiare, precum şi asigurarea implementării proiectelor PNRR până la termenul limită din 2026”, a transmis Guvernul.

