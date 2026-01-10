Execuția bugetară pe luna noiembrie și datele preliminare pentru decembrie confirmă faptul că România este aproape de atingerea țintei asumate privind reducerea deficitului bugetar, de la 9% la 8,4% din produsul intern brut, la finalul anului 2025. Adrian Negrescu, managerul firmei de consultanță Frames, consideră că această evoluție oferă un moment de respiro pentru Guvern și pentru finanțele publice, însă subliniază că nu poate fi vorba despre o victorie definitivă în materie de consolidare fiscală.

Potrivit analizei sale postate pe Facebook, scăderea deficitului are o importanță majoră din perspectiva semnalului transmis piețelor financiare și Comisiei Europene. Consultantul economic explică faptul că ajustarea bugetară arată că expansiunea necontrolată a cheltuielilor publice a fost, cel puțin temporar, stopată, ceea ce contribuie la creșterea credibilității României în fața partenerilor externi.

Adrian Negrescu arată că reducerea deficitului la 8,4% este rezultatul unei combinații de factori, printre care se numără majorarea taxelor, efectele inflației și măsurile adoptate de Ministerul Finanțelor pentru combaterea evaziunii fiscale.

El apreciază că aceste evoluții sunt pozitive, chiar dacă ele nu reflectă încă o reformă structurală profundă a modului în care sunt cheltuiți banii publici. În opinia sa, deciziile cu adevărat importante privind eficientizarea cheltuielilor sunt în continuare așteptate, cu speranța că ele vor fi incluse în legea bugetului pe 2026.

Analistul economic subliniază că măsurile punctuale luate în ultimele luni încep să producă efecte vizibile, un exemplu relevant fiind creșterea încasărilor din TVA și reducerea evaziunii în acest domeniu. Cu toate acestea, el atrage atenția că adevărata provocare va începe în 2026, an în care Guvernul și-a asumat în fața Bruxelles-ului o țintă de deficit mult mai ambițioasă, de 6,4% din PIB, ca parte a planului fiscal-structural pe șapte ani.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Executivul mizează pe efectele creșterilor de taxe, care ar urma să aducă la buget între 35 și 40 de miliarde de lei, pe atragerea a aproximativ 15 miliarde de euro din fonduri europene și pe impactul digitalizării ANAF, proces care ar trebui finalizat în cursul acestui an.

Adrian Negrescu consideră că majorarea fiscalității va reprezenta principalul motor al consolidării bugetare, însă avertizează asupra riscurilor asociate.

El explică faptul că există posibilitatea ca povara fiscală mai mare să afecteze creșterea economică, prin reducerea bazei de impozitare și prin împingerea unor firme spre zona gri a economiei.

Într-un asemenea scenariu, ținta de deficit ar putea deveni nerealistă, forțând statul să se împrumute la costuri și mai ridicate. Totuși, consultantul apreciază că aceste riscuri ar putea rămâne la nivel teoretic, având în vedere reziliența economiei românești.

Negrescu observă că, deși consumul a scăzut, declinul nu a fost suficient de amplu pentru a genera o problemă majoră. El arată că multe companii importante și-au restructurat activitatea și și-au construit bugetele pentru 2026 pe baze mai realiste, în timp ce inițiativa privată continuă să genereze afaceri noi și locuri de muncă, în pofida incertitudinilor.

Un alt element esențial în analiza sa îl reprezintă combaterea evaziunii fiscale, care nu mai poate fi tratată doar ca un slogan. Implementarea sistemelor digitale precum e-Factura, e-TVA și e-Transport a început să ofere autorităților o imagine aproape în timp real asupra tranzacțiilor economice.

Totuși, Negrescu atrage atenția că principala dificultate nu ține de colectarea datelor, ci de capacitatea ANAF de a le analiza și de a le transforma în controale eficiente și sume efectiv recuperate.

El explică faptul că digitalizarea a crescut gradul de conformare voluntară, însă marile rețele de fraudă s-au adaptat rapid, iar evaziunea de amploare rămâne dificil de combătut exclusiv prin mijloace electronice.

În acest context, Adrian Negrescu speră ca autoritățile fiscale să intervină în zonele de evaziune unde, timp de ani de zile, intervențiile au fost evitate din motive politice sau din cauza intereselor de grup.