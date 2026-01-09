Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice considerate semnificative, adică acele proiecte a căror valoare totală depășește pragul de 100 de milioane de lei. Lista are rolul de instrument de monitorizare și transparență, fiind utilizată pentru evaluarea eficienței cheltuielilor de capital și a impactului economic generat.

La începutul lunii ianuarie 2026, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare cumulată de aproximativ 457,7 miliarde de lei. Proiectele sunt ierarhizate în funcție de punctajele obținute în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, conform metodologiilor aplicate de ordonatorii principali de credite.

În zona infrastructurii rutiere, printre proiectele aflate în topul priorităților se regăsesc Autostrada A7 Ploiești–Pașcani, Autostrada A1 pe secțiunea Sibiu–Pitești și Autostrada A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni. Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru conectivitatea regională și pentru fluidizarea transportului de mărfuri și persoane.

În infrastructura feroviară, sunt prioritare modernizarea liniei Caransebeș–Timișoara–Arad și reabilitarea liniei Brașov–Sighișoara, proiecte care vizează creșterea vitezei comerciale și a siguranței traficului feroviar.

Sectorul sănătății rămâne un pilon important al investițiilor publice, cu accent pe construcția Spitalelor Regionale de Urgență din Iași, Cluj-Napoca și Craiova, alături de alte unități spitalicești finanțate prin programe strategice.

În transportul urban, extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6, care va asigura legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, este inclusă între obiectivele majore.

Premierul Ilie Bolojan a arătat, într-o postare pe Facebook, că investițiile publice realizate pe parcursul anului 2025 au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 7,2% din PIB. Potrivit acestuia, este cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din perioada postdecembristă.

Conform datelor prezentate, peste jumătate din investițiile publice realizate anul trecut, respectiv 77,4 miliarde de lei, au fost finanțate din fonduri europene. În a doua jumătate a anului 2025, ponderea fondurilor europene a crescut semnificativ, ajungând la 58,6 miliarde de lei dintr-un total de 87,1 miliarde de lei investiți.