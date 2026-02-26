Guvernul României a adoptat un pachet de relansare economică cu un buget de cinci miliarde de euro, destinat să stimuleze investițiile strategice și să sprijine atât companiile, cât și românii din țară și diaspora.

Măsurile intră în vigoare începând cu 2026 și urmăresc accelerarea creșterii economice și consolidarea sectoarelor cu valoare adăugată mare.

Conform ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, resursele vor fi concentrate în domenii care aduc cel mai mare impact asupra economiei și echilibrului comercial. Printre sectoarele prioritare se numără:

Industria alimentară și procesarea produselor locale

Producția farmaceutică și echipamente medicale

Cercetarea și dezvoltarea, inclusiv inteligența artificială și semiconductori

Resurse minerale și tehnologii inovative

Un program separat, finanțat cu 200 de milioane de euro din fonduri europene, vizează industria națională de apărare, pentru modernizarea capacităților strategice ale țării.

“Investim inteligent resursa puțină pe care o avem. Vrem să o ducem în zone cu valoarea adăugată cu adevărat mare, nu peste tot, nu oriunde, nu în orice condiții, cum se întâmpla până acum. (…) Vizăm acele companii din zona de industrie unde vrem să recuperăm deficitul de balanță comercială, deci unde importăm mult mai mult decât exportăm. Spre exemplu, în zona de procesare alimentară, în zona de producție farmaceutică. De asemenea, prioritizăm zone importante, cum ar fi zona de resurse minerale, zona de cercetare, de inovare, inteligența artificială, semiconductori, toată zona de cercetare în general. Și pe lângă acest lucru, mai avem programe suplimentare. Avem primul program dedicat industriei naționale de apărare – 200 de milioane de euro, care sunt din fonduri europene.”, spune ministrul Alexandru Nazare.

Un element esențial al pachetului este sprijinul acordat românilor din diaspora prin programul „Investim acasă”. Acesta oferă finanțări de până la 100 de milioane de euro pentru proiecte implementate în România și este gestionat de Banca de Investiții și Dezvoltare.

“Programul se numește “Investim acasă”. Le întindem o mână românilor din diaspora prin acest program. Este primul program de finanțare din Ministerul de Finanțe dedicat lor. Va fi dezvoltat e Banca de Investiții și Dezvoltare și avem 100 de milioane de euro pentru proiecte dedicate diasporei”, arată ministrul.

Pachetul include și măsuri fiscale pentru românii care investesc la Bursa de Valori București (BVB). Investitorii persoane fizice pot beneficia de o reducere de 10% din impozitul pe venit pentru investiții de până la 400 de euro pe an. Astfel, o investiție anuală de 2.000 lei oferă un avantaj fiscal de 200 lei.

“Oferim pentru prima oară un stimulent la 400 euro investiți pe an, să aibă o deducere în limita acestor 400 euro de 10% din impozitul pe venit anual”, a mai spus acesta.

De asemenea, companiile românești sunt încurajate să se listeze la BVB, pentru a atrage capital și a susține dezvoltarea economică pe termen lung.

Conform oficialilor, toate măsurile vizează o creștere economică durabilă, accent pe investiții strategice și stimularea sectoarelor cu valoare adăugată ridicată. Sprijinul pentru diaspora și facilitățile fiscale pentru investitori urmăresc crearea unui ecosistem economic mai rezilient, inovativ și competitiv pe plan regional.