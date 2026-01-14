Guvernul României a anunțat mai multe inițiative menite să eficientizeze funcționarea sistemului judiciar, în cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, desfășurate la Palatul Victoria.

Printre principalele decizii adoptate se numără realizarea unui audit independent al modului în care sunt repartizate aleatoriu cauzele în instanțe și parchete, precum și elaborarea unui plan multianual pe cinci ani pentru acoperirea deficitului de personal din instanțele judecătorești și din parchetele aferente. Auditul va fi finalizat și făcut public până la 15 iunie 2026, iar procedura de desemnare a entității care îl va realiza va începe până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Comitetul a stabilit, de asemenea, inițierea unui proiect de reconfigurare a hărții judiciare, care va viza desființarea instanțelor cu un grad redus de încărcare. În paralel, se va lucra la reorganizarea parchetelor într-o structură unică la nivelul fiecărui județ.

Planul de reorganizare a instanțelor trebuie prezentat până la 28 februarie 2026, iar proiectul privind parchetele până la 30 ianuarie 2026, implicând colaborarea Ministerului Justiției, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Următoarea ședință a Comitetului este programată pentru 21 ianuarie 2026, când vor fi analizate aspecte legate de delegarea și detașarea magistraților, modificarea completurilor de judecată și modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instanțelor. Tot atunci se va discuta și revenirea competențelor de urmărire penală a magistraților la D.N.A., D.I.I.C.O.T. și la parchetele ordinare.

Reuniunea a reunit reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului, Administrației Prezidențiale, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, asociațiilor profesionale ale magistraților și societății civile, consolidând astfel colaborarea între instituții și comunitatea juridică pentru o reformă judiciară coerentă și sustenabilă.

