Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că este foarte probabil ca săptămâna viitoare Guvernul să declanșeze procedurile de angajare a răspunderii pentru pachetul legislativ care vizează administrația locală și centrală, menit să reducă cheltuielile cu aproximativ 10%.

”După o perioadă prea lungă, spun eu, totuşi am căzut de acord, de principiu, pe acest pachet important, care înseamnă nu doar reduceri de cheltuieli în administraţie, ci şi întărirea capacităţii administraţiei de a-şi face treaba şi este foarte posibil ca săptămâna viitoare, cred eu, să declaşăm procedurile de angajare a răspunderii pe acest pachet privind administraţia locală şi cea centrală. Nu o să mă refer la administraţia centrală, pentru că nu vă interesează în mod direct (..) dar pe cele două administraţii, propunerea care este cuprinsă în acest proiect de lege este o reducere a cheltuielilor cu 10%”, a spus premierul în faţa primarilor de municipii.

Potrivit premierului, proiectul de lege urmărește nu doar eficientizarea bugetelor, ci și consolidarea capacității administrației de a-și îndeplini atribuțiile.

”Vor fi două situaţii, unităţi administrative care, după noua grilă, au un personal sub noul standard, unde nu există niciun efect şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă, cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte. Ele pot fi gestionate, de dumneavoastră, în principiu, în două modalităţi, ori prin reducerea de personal, în aşa fel încât să vă încadraţi în noua grilă, o ipoteză de lucru. Această ipoteză este cea de bază care se va aplica, va fi singura care va rămâne valabilă de la 1 ianuarie 2027, conform proiectului de lege, dar, până atunci, aveţi a doua ipoteză de lucru, cea de reducere a anvelopei salariale, calculată în aşa fel încât fondul de salarii nou să reprezinte o valoare redusă cu 10% faţă de fondul de salarii pe care l-aţi avea, în cazul în care, să spunem, îl depăşiţi”, a spus premierul.

În administrația locală, ajustările se vor face pe baza grilei stabilite prin Ordonanța 63, care urmează să fie redusă cu aproximativ 30%. Astfel, vor exista două situații: unități administrative care se încadrează deja în noua grilă și unități care depășesc standardul de personal. În aceste cazuri, autoritățile locale vor putea alege între reducerea efectivă de personal sau ajustarea fondului de salarii cu 10%, astfel încât să se respecte noile limite. Această măsură va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2027.

Pe lângă reducerea cheltuielilor, pachetul legislativ prevede măsuri menite să îmbunătățească colectarea taxelor și impozitelor, să ofere autorităților locale posibilitatea de a reține sumele datorate de persoane cu restanțe și să permită testarea anuală a angajaților pentru păstrarea celor competenți, conform recomandărilor Asociației Municipiilor.

Premierul a precizat că, dacă pachetul nu întâmpină obstacole de constituționalitate, ar putea intra în vigoare din decembrie, însă efectele concrete se vor resimți abia din primăvară, odată cu implementarea practică a prevederilor.

Reforma include și clarificări privind competențele autorităților locale în domeniul jocurilor de noroc, care vor putea să stabilească zone permise, să interzică activitățile în anumite zone sau să aplice taxe speciale pentru reglementarea acestui sector.