Printre localitățile incluse în noua listă se numără Chișcani (Brăila), Valea Salciei (Buzău), Jucu (Cluj), Călărași, Padeș (Gorj), Șelimbăr (Sibiu), Șărmășag (Sălaj), Broșteni (Suceava), Negrilești (Vrancea) și Pietrari (Vâlcea).

Potrivit Ministerului Dezvoltării, aceste localități sunt recunoscute oficial ca zone cu potențial turistic semnificativ, fie natural, cultural, istoric sau mixt.

Ele vor avea prioritate la obținerea finanțărilor nerambursabile pentru proiecte de infrastructură, agrement și protecția mediului, precum și la includerea în strategiile naționale și regionale de dezvoltare turistică.

Statutul de zonă cu resurse turistice înseamnă, potrivit autorităților, recunoașterea potențialului turistic, prioritizarea la finanțări și integrarea într-un plan coordonat de dezvoltare la nivel național.

În plus, localitățile beneficiază de creșterea vizibilității în rândul investitorilor și turiștilor, ceea ce poate genera locuri de muncă și dezvoltarea serviciilor conexe — de la unități de cazare la activități de retail și alimentație publică.

Pe de altă parte, autoritățile locale care primesc acest statut au și obligații clare. În termen de trei ani, consiliile locale trebuie să actualizeze planurile urbanistice și să asigure infrastructura de bază — drumuri, utilități, servicii publice — astfel încât zona să poată susține un flux turistic constant.

Ministrul Cseke Attila a declarat că desemnarea noilor localități face parte din strategia națională de echilibrare a dezvoltării între regiunile României. El a subliniat că turismul este o cale de a transforma potențialul natural și cultural în oportunități economice.

Ministrul a afirmat că resursele turistice pot genera locuri de muncă, investiții locale și o identitate culturală mai puternică pentru comunități. Declarația sa evidențiază faptul că prin acest statut, localitățile vor putea deveni „destinații turistice competitive”, capabile să atragă atât investiții publice, cât și private.

„Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală și oportunități economice pentru comunitățile locale”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Atestarea zonelor cu resurse turistice este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 142/2008, care stabilește criteriile de declarare și modul în care turismul devine activitate economică prioritară în aceste zone.

Legea prevede direcționarea investițiilor către proiecte turistice, de infrastructură și protecție a mediului, precum și actualizarea periodică a listelor prin Hotărâre de Guvern.

Prin completarea ordonanței cu cele zece localități noi, Guvernul extinde rețeaua națională a zonelor considerate prioritare pentru dezvoltarea turismului. Aceste măsuri urmăresc reducerea decalajelor economice dintre regiunile dezvoltate și cele mai puțin accesate, prin stimularea activităților turistice și culturale locale.