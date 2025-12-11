Guvernul Bolojan a prelungit facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari

Executivul a dat o ordonanță de urgență care amână termenele pentru aplicarea unor facilități la transport pentru anumite persoane. Practic, aceste facilități pentru veterani de război, văduve de război și pensionari vor continua până la 31 decembrie 2026. Aceste drepturi sunt prevăzute în legile speciale pentru veterani și pensionari (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern).

Deoarece facilitățile nu sunt incluse în cardurile de sănătate ale beneficiarilor și utilizarea cardului de sănătate se va opri când se va folosi noul buletin electronic, OUG stabilește că drepturile se vor acorda în continuare ca până acum — prin tichete sau taloane speciale de călătorie — pe tot parcursul anului 2026. Astfel, nimeni nu va pierde drepturile la transport și beneficiarii vor continua să folosească facilitățile prevăzute de lege.

„Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026. Măsura asigură continuitatea facilităţilor de transport pentru beneficiarii legilor speciale şi previne întreruperea acordării drepturilor existente”, a transmis, joi, Executivul.

Veteranii de război primesc indemnizație și un spor lunar, care depind de timpul petrecut în război, precum și o rentă dacă au fost decorați. Aceleași drepturi le revin și văduvelor de război care nu s-au recăsătorit, cu excepția sporului lunar. Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. primește, pe lângă aceasta, și pensia de asigurări sociale.

Soțul supraviețuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizația de veteran și din renta lunară, precum și de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care ar fi avut dreptul soțul decedat. Văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit primesc 100% din indemnizația de veteran, dacă soții lor nu au fost decorați cu ordine sau medalii de război, nici cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945”.

Veteranii și văduvele de război au dreptul la 12 călătorii interne gratuite dus-întors sau 24 de călătorii simple pe an, la clasa I pe calea ferată, și gratuități pe mijloacele de transport în comun din orașe. Ei beneficiază de prioritate la repartizarea sau închirierea locuințelor din fondul locativ de stat și pot primi un ajutor anual pentru a acoperi o parte din costurile cu chiria, energia termică și energia electrică. Li se asigură facilități pentru obținerea buteliilor de aragaz, asistență medicală gratuită în toate instituțiile medicale civile sau militare de stat și medicamente gratuite.