Guvernul Bolojan a aprobat majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale la 3 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a propus, iar Guvernul Bolojan a aprobat o hotărâre prin care spune că, în 2026, limita până la care autoritățile locale pot lua împrumuturi crește la 3 miliarde de lei. Primăriile și consiliile locale pot lua credite ca să susțină investițiile publice. Această măsură ajută la continuarea proiectelor, evită blocajele financiare și face bugetele mai previzibile, fără să se renunțe la disciplina financiară și la regulile stabilite la nivel european.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că această creștere a plafonului vine ca răspuns la o nevoie reală, observată din analiza bugetului și din cererile autorităților locale. El a spus că scopul este să se evite blocajele în investiții, printr-o mai bună corelare între împrumuturi și banii efectiv disponibili. El a precizat că se păstrează o abordare prudentă, în linie cu obiectivele de stabilitate fiscală și cu angajamentele europene, pentru a asigura un cadru stabil și sustenabil pentru dezvoltarea locală.

Pentru 2026, plafonul crește la 3 miliarde de lei atât pentru contractarea creditelor, cât și pentru utilizarea lor, față de 2 miliarde cât era înainte. Această schimbare este făcută pentru a continua investițiile locale și pentru a evita blocajele financiare. Pentru anii 2027 și 2028, se spune că plafonul va rămâne la 2 miliarde de lei pe an, conform planului bugetar pe termen mediu.

Măsura este necesară deoarece aproape tot plafonul pentru 2026 fusese deja folosit (aproape 2 miliarde de lei), ceea ce lăsa foarte puțin spațiu pentru proiecte noi. Dacă plafonul nu ar fi fost mărit, banii disponibili s-ar fi terminat foarte repede, încă de la începutul anului, iar investițiile ar fi putut fi blocate. Obiectivele principale ale măsurii sunt:

să existe bani pentru continuarea și începerea proiectelor locale;

să se evite problemele cauzate de lipsa corelării între împrumuturi și banii folosiți efectiv;

să se facă planificarea financiară mai previzibilă pentru autoritățile locale;

să fie sprijinită dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice;

să se păstreze disciplina bugetară la nivel național.

Nu sunt incluse în acest plafon împrumuturile folosite pentru proiecte finanțate din fonduri europene sau cele pentru refinanțarea datoriilor existente, conform legii.

„Majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale în anul 2026 răspunde unei necesități concrete, evidențiate de analiza execuției bugetare și de solicitările administrației publice locale. Măsura are ca obiectiv prevenirea blocajelor în implementarea investițiilor, prin corelarea contractării finanțărilor cu disponibilitatea plafonului pentru trageri. În același timp, menținem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală și angajamentele europene, asigurând un cadru predictibil și sustenabil pentru dezvoltarea comunităților locale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a propus, iar Guvernul Bolojan a adoptat mai multe modificări la Codul Fiscal, care se vor aplica din 2026. Apar trei schimbări importante: reduceri de impozite pentru persoanele cu handicap, reguli noi pentru impozitarea clădirilor vechi și posibilitatea autorităților locale de a reduce unele taxe.

Măsurile au ca scop să reducă presiunea fiscală pentru persoanele vulnerabile, să aducă impozitele mai aproape de valoarea reală a proprietăților, să ofere mai multă libertate autorităților locale și să sprijine atât activitățile sportive, cât și renovarea clădirilor vechi.

Nazare a declarat că modificările au fost făcute pentru a corecta nedreptăți și pentru a face sistemul fiscal mai clar și mai coerent. El a explicat că persoanele cu dizabilități trebuie sprijinite în funcție de situația lor reală, iar impozitele pe clădiri trebuie să reflecte corect valoarea și vechimea acestora. El a spus că autoritățile locale au nevoie de mai multă flexibilitate pentru a lua decizii adaptate comunităților. El a precizat că timpul scurt de analiză, cauzat de o contestație la Curtea Constituțională, a dus la necesitatea unor ajustări rapide, pentru ca noile reguli să fie aplicate corect din 2026.

„Am făcut aceste modificări pentru a corecta inechități și pentru a aduce mai multă coerență în sistemul fiscal. Persoanele cu dizabilități trebuie sprijinite într-un mod proporțional cu realitățile pe care le trăiesc, iar impozitarea clădirilor trebuie să reflecte corect valoarea și vechimea acestora. În același timp, este important să oferim autorităților locale instrumente mai flexibile, astfel încât deciziile fiscale să fie adaptate nevoilor comunităților, într-un cadru predictibil și responsabil. Contestația la CCR privind pachetul 2 a redus semnificativ timpul disponibil la finalul lunii decembrie pentru analiza impactului modificărilor la nivelul localităților. Această constrângere a făcut necesară revenirea cu ajustări punctuale decise de coaliția de guvernare, pentru a asigura o aplicare corectă și echilibrată începând cu anul fiscal 2026”, a punctat Nazare.

Persoanele cu handicap grav vor plăti cu 50% mai puțin impozit pentru locuință, teren și, în anumite condiții, pentru o mașină. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25%. Aceste reduceri se acordă pe baza documentelor depuse la autoritățile locale.

Impozitul pentru clădirile vechi va fi mai mic: cu 15% pentru cele între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru cele mai vechi de 100 de ani. Dacă o clădire este renovată serios și îi crește valoarea, anul construcției va fi actualizat în calculul impozitului. Sunt aduse clarificări și pentru impozitarea clădirilor folosite pentru activități sportive, astfel încât regulile să fie mai clare pentru cluburi, investitori și autorități.

În 2026, autoritățile locale pot reduce unele taxe în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli. Dacă oamenii au plătit mai mult decât trebuie, banii vor fi returnați sau compensați conform legii. Aceste modificări aduc reguli mai clare, impozite mai corecte și sprijin pentru persoanele vulnerabile, începând cu anul fiscal 2026.