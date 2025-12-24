Măsura are ca scop evitarea pierderii fondurilor europene din FEADR care ar fi expirat dacă proiectele nu ar fi continuate.

Ordonanța stabilește cadrul legal pentru preluarea proiectelor nefinalizate sau cu plăți restante până la 31 decembrie 2025, respectând regulile Uniunii Europene. Aceasta include și obligațiile beneficiarilor privind utilizarea fondurilor deja primite și eventualele recuperări de sume neeligibile.

Documentul detaliază, de asemenea, măsurile eligibile în perioada de tranziție, procedurile pentru continuarea plăților și regulile de raportare a proiectelor preluate de noul Plan Strategic. Astfel, proiectele rămân conforme cu standardele UE, iar plățile pot fi efectuate fără întârziere.

Ministerul Agriculturii precizează că această tranziție nu presupune costuri suplimentare la buget, contribuțiile UE și cofinanțarea națională fiind menținute conform Planului Strategic 2023‑2027. Măsura oferă siguranță beneficiarilor și previne dezangajarea fondurilor care ar fi putut apărea în lipsa unui cadru legal de continuitate.

Ordonanța a fost concepută pentru a facilita implementarea proiectelor aflate încă în derulare, asigurând finalizarea investițiilor și cheltuielilor eligibile fără a afecta calendarul Planului Strategic. Autoritățile subliniază că toate procedurile de preluare respectă legislația europeană, iar fondurile rămân disponibile pentru dezvoltarea rurală și agricultură în România.

Tranziția proiectelor PNDR 2014‑2020 către Planul Strategic PAC 2023‑2027 permite continuarea investițiilor în infrastructura agricolă, modernizarea exploatațiilor și susținerea fermierilor care depind de aceste fonduri europene. Astfel, beneficiarii proiectelor nu vor pierde finanțarea și vor putea încheia implementarea investițiilor începute în perioada anterioară.

De asemenea, actul normativ clarifică procedurile de raportare și audit pentru proiectele preluate, asigurând transparență și respectarea regulilor FEADR. Autoritățile subliniază că măsura are rolul de a preveni eventuale sancțiuni europene și dezangajări de fonduri, menținând stabilitatea programelor de dezvoltare rurală și continuitatea sprijinului pentru sectorul agricol.

Noile prevederi permit ca plățile către beneficiari să fie efectuate fără întreruperi, inclusiv pentru proiectele care necesită verificări suplimentare sau documentație adițională. Aceasta oferă fermierilor siguranță în derularea investițiilor și permite autorităților să gestioneze fondurile europene în mod eficient.

Totodată, ordonanța facilitează și monitorizarea implementării proiectelor preluate, astfel încât toate sumele cheltuite să fie eligibile conform regulilor UE. Astfel, România își asigură că resursele FEADR sunt utilizate integral și că obiectivele Planului Strategic PAC 2023‑2027 pot fi îndeplinite în condiții legale și transparente.