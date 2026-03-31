Guvernul Bolojan a decis marți, 31 martie, să modifice schema de ajutor pentru compensarea creșterii prețului la motorină. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a spus că schimbarea înseamnă că beneficiarii vor putea primi banii pe diferența de acciză mai repede.

Într-o conferință de presă organizată la Palatul Victoria, Dogioiu a explicat că s-a eliminat o regulă birocratică care lega plata ajutorului de adoptarea Legii bugetului de stat. Astfel, oamenii vor economisi aproximativ trei săptămâni și vor putea începe mai devreme să primească banii, în special pentru sumele din 2025.

„Este o modificare a hotărârii de guvern care instituie această schemă, este eliminată o condiţie birocratică, şi anume condiţionarea plăţii ajutorului de stat de momentul adoptării Legii bugetului de stat, astfel încât să poată să fie economisite trei săptămâni până la care oameni să poată să înceapă să-şi primească banii pe diferenţa de acciză. Deci, se va putea trece imediat la efectuarea plăţilor pentru sume mai ales din 2025”, a explicat Dogioiu.

Executivul a anunțat, totodată, că, până acum, autoritățile au primit și analizat peste 2.500 de cereri de compensare pentru motorina cumpărată în trimestrul IV din 2025. Totuși, plata ajutorului a fost mai lentă din cauza legăturii cu procedurile bugetare.

Modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 au ca scop să facă procesul de plată mai rapid și să permită operatorilor economici eligibili să primească banii mai repede.

De altfel, Guvernul Bolojan a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii, modificarea OUG nr. 67/2023, pentru a prelungi măsura care limitează adaosul comercial la produsele alimentare de bază. Se menține aceleași reguli ca până acum. Scopul este de a proteja puterea de cumpărare a oamenilor și de a asigura accesul la alimente esențiale la prețuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a introdus temporar această măsură pentru a stopa creșterea prea mare a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin limitarea adaosurilor comerciale pe tot lanțul alimentar.

Guvernul Bolojan a informat că lista de produse rămâne aceeași ca până acum și că măsura este în vigoare de 15 luni, reînnoită periodic prin OUG. Măsura se menține în aceleași condiții ca înainte. Măsura se aplică pentru următoarele produse alimentare de bază, respectiv:

pâine albă simplă (300–500 g);

lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT);

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g);

făină albă de grâu „000” (până la 1 kg);

mălai (până la 1 kg);

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui (până la 2 l);

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.);

fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri);

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos (până la 1 kg);

smântână (12% grăsime);

unt (până la 250 g);

magiun (până la 350 g).